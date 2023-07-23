15 центров поддержки семьи откроют за два года в Туркестанской области - Динара Закиева

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в селе Жибек Жолы навестила семью жестоко убитой пятилетней девочки Еркежан, передает МИА «Казинформ».



«Это большая боль для всех нас. Сейчас Наша задача состоит в том, чтобы такого больше не происходило. Поэтому не ожидая того, как вступят в силу структурные изменения в законодательство, мы начали работу в регионах по тем направлениям и задачам, которые были утверждены Главой государства. А также по выявленным во время работы в Сарыагашском, Сайрамском и Тулкибасском районах проблемам», - написала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook.

В конце этой недели Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева совместно с областным акиматом, акиматами районов, Уполномоченным по правам ребенка (УПР) в Туркестанской области Гульжан Вероцкой собрались в г. Туркестане, чтобы начать работу. Затем Динара Закиева встретилась с НПО, экспертами, выслушала их предложения. Как итог достигнута договоренность работать вместе по всем поставленным задачам.

В результате:

В План развития территорий включат индикаторы по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия, ТЖС, бытового насилия и насилия, жестокого обращения с детьми. Это важно, так как именно на основе этого плана формируются главные акценты работы и бюджета области.

Будет увеличено количество инспекторов по делам несовершеннолетних (ИДН), так как, например, в Сарыагашском районе на 77 школ есть только 14 ИДН.

Акимат откроет единый Центр психологической поддержки, который будет работать со всеми психологами области, обучать их выявлению всех форм насилия и суицидальных настроений, проводя работу по лучшим безопасным методикам в учреждениях образования.

В школах будут введены уроки безопасности. На центральном уровне программой занимается Министерство просвещения. Необходимо на еженедельной основе проводить тренинги, разъяснения о правилах безопасности.

В течение 2 лет будут открыты 15 центров поддержки семьи, по одному в каждом районе.

Были сформированы группы оперативного реагирования и чат в WhatsApp, куда вошли 200 участковых, представители управлений акимата, Центра поддержки семьи, Кризисного центра, прокуратура, УПР региона и я.

Самое главное - участковые будут обязаны в оперативном порядке высылать информацию о семьях, женщинах, детях, которые находятся в зоне риска, в ТЖС, с признаками насилия и т.п. После чего социальная служба организовывает помощь.

Будут разработаны плакаты о телефоне доверия/контакт-центре и расклеены в школах, поликлиниках, во дворах и т.п., чтобы каждый ребенок знал, куда звонить.

«Эти направления очень важны, так как даже в ходе сегодняшних разговоров с женщинами и детьми, стало ясно, как они нуждаются в помощи от насилия и не знают, куда обращаться за помощью», - отметила Динара Закиева.

С управлениями внутренней политики и религии достигнута договоренность об информировании населения в СМИ, а также проведении муфтиятом просветительской работы по формированию понимания, сознания о недопущении насилия к детям и женщинам.