14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился КАСЕНОВ Бауржан Казыбекович — аким района Биржан сал Акмолинской области.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, специальность «Ученый агроном»; Томский государственный университет, специальность «Экономист-менеджер».

Трудовая деятельность: агроном-семеновод совхоза «Ново-Троицкий», главный агроном госплемхоза Актогайского района (1994-1996); председатель правления КСП «Агрономия» (1997-1999); директор ТОО «Астык» Актогайского района (1999-2008); руководитель управления сельского хозяйства (2008-2015); советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (2015-2016); заместитель акима Павлодарской области по сельскому хозяйству (2016-2018); государственный инспектор Администрации Президента РК (2018-2023); председатель правления НАО «Национальный аграрный научный образовательный центр» МСХ РК (2023-2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

49 лет назад (1977) родился ШИБУТОВ Марат Максумович — политолог, заместитель директора ОФ «Международный институт социологии и политики», член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил факультет географии Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: менеджер проекта по разработке экологических проектов ТОО «Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология», Алматы (2001-2004); главный менеджер проектов ТОО «Казахское агентство прикладной экологии» (2004-2012); ведущий эксперт АО «Центр военно-стратегических исследований» (с 2012 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

44 года назад (1982) родился ТАЖИБАЕВ Бейсенбай Даулетович — государственный инспектор Администрации Президента РК.

Родился в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанскую гуманитарную академию, журналистика; Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова, юриспруденция.

Трудовая деятельность: журналист газет «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» (2002-2005); заведующий редакцией газет «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» (2005-2006); редактор Южно-Казахстанского областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» (2006-2007); руководитель пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области (2007-2008); директор — главный редактор ГКП «Южно-Казахстанская областная редакция общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан» (2008-2012); руководитель корреспондентского бюро газеты «Айқын» ТОО «Айқын-Литер» в Астане (2012-2016); главный редактор редакции ТОО «Елорда — Астана журналы» (2013-2016); пресс-секретарь АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» (2016-2017); исполняющий обязанности пресс-секретаря аппарата акима Южно-Казахстанской области (2017); пресс-секретарь аппарата акима Южно-Казахстанской области (2017-2018); руководитель пресс-службы — пресс-секретарь аппарата акима Южно-Казахстанской области (2018); руководитель пресс-службы — пресс-секретарь аппарата акима Туркестанской области (2018); руководитель управления внутренней политики Туркестанской области (2018-2019); первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» (2019-2022); исполнительный секретарь Туркестанского областного филиала партии «Amanat», руководитель фракции партии «Amanat» в Туркестанском областном маслихате (2022); заместитель акима Туркестанской области (2022-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

40 лет назад (1986) родился АБДИБАЕВ Жандос Нарымбетович — заместитель прокурора города Алматы.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: работа на различных должностях прокуратуры г. Алматы (2009); начальник Управления по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий прокуратуры г. Алматы; руководитель аппарата прокуратуры г. Алматы.

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

Также вэтот день родился:

122 года назад (1904-1973) родился КАСТЕЕВ Абильхан — живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства, народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматинской области. Учился в художественных студиях Алматы у Николая Хлудова и Москвы у Ильи Бродского.

В 1945–1956 годы был председателем правления Союза художников Казахской ССР. Впервые представил свои произведения на выставке 1931 года: «За шитьем», «В школу», «Автопортрет», «Девушка в голубом платье», «Портрет сестры» и работы портретного жанра «Гани Муратбаев», «Абай Кунанбаев», «Жамбыл Жабаев», «Амангельды Иманов», «Шокан Уалиханов» и другие.

В картинах на историческую тему «Турксиб», «Сарбазы Амангельды», «Невеста» ярко проявляются качества, присущие кисти Абильхана Кастеева, — этнический размах, национальные краски. Художник запечатлел жизнь и быт казахского народа, сумел найти новые композиционные решения в рамках национального миропонимания. Произведения «Внутреннее убранство юрты», «Кыз Жибек», «Проводы дочери», «Ровесницы», «Встреча невестки» и другие являются национальным достоянием.

Отмечая старое и новое в обычаях и традициях казахского народа, он изображает социальное неравенство в произведениях «Бедняк и бай у колодца», «Украсть девушку». Абай был любимым персонажем Абильхана Кастеева. Об этом свидетельствуют картины художника «Юный Абай», «Абай на жайлау», «Зима», «Лето», Весна».

Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Его имя присвоено Шымкентскому художественному училищу, Государственному музею искусств Республики Казахстан.