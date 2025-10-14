14 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день стандартов

14 октября 1946 года в Лондоне состоялось открытие конференции национальных организаций по стандартизации, в которой приняли участие представители 25 государств. На конференции единогласно было принято постановление о создании Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization — ISO). Всемирный день стандартов был введен в 1970 году по инициативе президента ISO Фарука Сунтера. Сегодня 162 страны имеют национальные организации по стандартизации, входящие в состав ISO.

Стандартизация означает установление единых правил для упорядочения любой деятельности при участии всех интересующихся сторон. Объектом стандартизации может быть конкретный вид продукции, методы, требования или нормы, которые применяются многократно и используются в науке и технике, сельском хозяйстве и промышленном производстве, других чобластях народного хозяйства и в международной торговле.

Всемирный день за будущее без кариеса

Отмечается ежегодно по инициативе международной некоммерческой организации «Альянс за будущее без кариеса», основанной в 2010 году группой стоматологов, обеспокоенных распространенностью кариеса. В 2016 году по инициативе Альянса был учрежден Всемирный день за будущее без кариеса. Главная его задача — привлечь внимание к важности правильного ухода за зубами, который помогает предотвратить появление кариозных полостей.

СОБЫТИЯ

В 1939 году на юге страны была образована Жамбылская область. Административный центр области — город Тараз. Включает 10 районов, 1 город областного и 3 города районного подчинения. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами. В области функционируют казахский и русский драматические театры, филармония, 5 музеев, библиотеки, клубы и дома культуры.

В 1994 году в столице к 100-летнему юбилею поэта Сакена Сейфуллина был открыт памятник, который относится к наиболее значительным произведениям монументальной скульптуры, воздвигнутым выдающимся историческим личностям и деятелям национальной культуры Казахстана. Изготовлен в художественных мастерских Карагандинского художественного фонда.

В 1994 году Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), а 7 июля 1997 года ратифицировала ее и тем самым взяла на себя обязательства о ее неуклонном выполнении.

Цель КБО ООН — борьба с опустыниванием, смягчение последствий засухи путем принятия эффективных мер на всех уровнях в сочетании с соглашениями о международном сотрудничестве и партнерстве в рамках комплексного подхода, соответствующего повестке дня.

В 2002 году в столице Казахстана состоялась церемония закладки памятной капсулы, символизирующей начало реализации проекта строительства международного аэропорта Астаны.

В 2003 году на юго-востоке Казахстана, в урочище Танбалы в юго-восточной части Чу-Илийских гор, к северо-западу от с. Карабастау Жамбылского района Алматинской области был образован Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы».

В составе археологического комплекса Тамгалы на площади всего около 900 га расположены остатки более ста памятников разных видов — компактно расположенных групп петроглифов, поселений, могильников, культовых сооружений, датирующихся от середины XIV в. до н. э. до начала XX в. В целом археологические памятники комплекса хорошо сохранились и гармонично расположены в ландшафте в виде руин каменных сооружений — жилищ, загонов для скота, а также могильных оград и курганов, наскального искусства.

В 2008 году состоялась церемония открытия движения по шести полосам первого в Казахстане автобана Астана — Щучинск. Протяженность автодороги Астана — Щучинск — 224 километра, в том числе, с шестиполосным движением — 215 км.

В 2011 году в рамках работы международного форума «За безъядерный мир!» в Семее состоялось открытие монумента — Стелы мира. Новый обелиск — 28-метровая стела — расположен зеркально к стоящему на острове известному монументу «Сильнее смерти», посвященному жертвам ядерных испытаний.

В 2014 году в Греции были найдены документы периода 1930-х годов, написанные на латинице, касающиеся казахского общественного деятеля, писателя Сакена Сейфуллина.

В 2016 году была отгружена первая партия экспортной нефти месторождения Кашаган, добытая в рамках пуско-наладочных работ, в количестве порядка 7 700 тонн в трубопроводную систему КТК. Месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, а его запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. Учитывая сложность и особую специфику производственной безопасности, проектирования, логистики и суровых климатических и экологических условий, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.

В 2016 году в столице Египта состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю. Бюст установлен в одном из красивейших центральных парков Каира — парке «Свободы и дружбы».

В 2017 году в Атырау установили скульптурную композицию легендарному вокально-инструментальному ансамблю «Дос Мукасан». Бронзовая композиция, на которой 6 музыкантов во время выступления с инструментами, установлена на гранитный постамент в новом ретро-парке. Выполнена она в форме парковой архитектуры. На открытии выступила группа «Дос Мукасан».

В 2019 году Меруерт Камалиденова завоевала золото на юношеском Чемпионате мира в Индии. Казахстанка стала лучшей среди 82 шахматистов из 42 стран мира в женской категории до 14 лет.

В 2020 году в Национальной библиотеке Португалии состоялась презентация «Слов назидания» великого Абая Кунанбайулы на португальском языке. Рассказывая о творчестве Абая, казахстанский дипломат Даулет Батрашев выразил надежду, что главный труд «казахского Камоэнша» — Абая Кунанбайулы «Слова назидания» будут широко приняты португальской читательской аудиторией.

В 2020 году радио PIK100FM совместно с фан-клубом Dimash Latvia Dears объявило октябрь 2020 года месяцем Димаша в Латвии.

В 2023 году состоялась встреча с Европейской комиссией по безопасности полетов, на которой обсудили проект «Горизонтального соглашения» о расширении воздушного сообщения между Республикой Казахстан и Европейским союзом. В отношении казахстанских авиакомпаний отсутствуют ограничения на выполнение регулярных рейсов в страны Европейского союза — авиакомпании «Эйр Астана» и SCAT имеют право выполнять регулярные полеты в страны Европы.

В 2023 году на съезде Всемирной боксерской организации (WBO), который проходил в Доминиканской Республике, казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО) объявили лучшим боксером в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации.

В 2024 году в Казахстане разработана Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Министерство энергетики представило Дорожную карту, которая включает все ключевые мероприятия — от обеспечения сырьем до выпуска готовой продукции. Цель документа — развитие отрасли и поддержка новых проектов.

В 2024 году в Казахстане запущено мобильное приложение «Беске дейін үлгер» («Успеть до пяти»), которое предоставляет родителям дошкольников доступ к консультативной помощи по уходу и развитию детей. Приложение предлагает доступный контент по важным вопросам: здоровье, питание, воспитание, развитие навыков и взаимодействие с детьми. Все материалы приложения разработаны на основе нейробиологических исследований, что гарантирует их эффективность и практическую ценность.