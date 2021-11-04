НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 149 возгораний автомобилей ликвидировали в ВКО с начала года. Ущерб от пожаров составил более 32 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

3 ноября очередной автопожар произошел в Жарминском районе. На трассе Омск-Майкапшагай произошло возгорание грузового автомобиля «Chacman», 2014 года выпуска. Горели детали отсека двигателя, панель приборов, внутренняя обшивка салона, передние покрышки колес. Спасатели, прибыв на место происшествия, ликвидировали огонь на площади 4 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Основной причиной пожаров на транспорте становятся неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, неисправность электрооборудования транспортного средства, попадание искр, раскаленных частиц металла при проведении пожароопасных огневых работ в непосредственной близости от транспортного средства, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.