1485 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 365,

город Алматы - 450,

город Шымкент - 34,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 50,

Алматинская область - 105,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 85,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлено 238785 заболевших.