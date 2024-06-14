148,3 млн кубометров воды получили для полива аграрии области Жетысу

Около 150 млн кубометров воды подано «Казводхозом» аграриям области Жетысу. Об этом на на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор местного филиала «Казводхоза» Саят Кудайбергенов, передает агентство Kazinform.

На сегодня полито более 26 тысяч га посевных площадей. Всего с аграриями заключено 6140 договоров на подачу 770,3 млн кубометров поливной воды. Также проведена механизированная очистка каналов общей протяженностью 106,2 км, отремонтировано 13 гидротехнических сооружений и 9 гидропостов.