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    16:42, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    148,3 млн кубометров воды получили для полива аграрии области Жетысу

    Сброс воды из Тасоткельского водохранилища идет в Жамбылской области
    Фото: Галина Скрипник

    Около 150 млн кубометров воды подано «Казводхозом» аграриям области Жетысу. Об этом на на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор местного филиала «Казводхоза» Саят Кудайбергенов, передает агентство Kazinform.

    На сегодня полито более 26 тысяч га посевных площадей. Всего с аграриями заключено 6140 договоров на подачу 770,3 млн кубометров поливной воды. Также проведена механизированная очистка каналов общей протяженностью 106,2 км, отремонтировано 13 гидротехнических сооружений и 9 гидропостов.

    — В области планируется строительство новых водохозяйственных объектов. Это водохранилище на реке Балыкты в Ескельдинском районе, три водохранилища на реках Хоргос, Усек и Тышкан в Панфиловском районе, водохранилище не реке Жаманты в Алакольском районе и водохранилище на реке Быжы в Коксуском районе. В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования, — сообщил директор филиала «Казводхоза» по области Жетысу Саят Кудайбергенов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Регионы Казахстана Вода Жамбылская область Водохранилище
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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