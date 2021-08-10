148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - В Алматинской области при сканировании QR-кода по Ashyq выявлено 314 посетителей с «красным» и «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, с 14 апреля на территории Алматинской области стартовал пилотный проект Ashyq.

На сегодня по области работают с привилегиями 2829 объектов. С начала внедрения проекта Аshyq мониторинговыми группами охвачено 1797 объектов, выявлено 371 нарушение алгоритма работы.

«При сканировании QR-кода по области выявлено 314 посетителей с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 148, «желтый» статус - у 166 посетителей. К пяти посетителям из Енбекшиказахского, Алакольского районов и города Капчагая был применен протокол об административных правонарушениях на сумму 218 775 тенге», - сообщили в ДСЭК.

Также по Алматинской области работает 268 мониторинговых групп при местных исполнительных органах. С начала текущего года ими проведено более 25 тысяч рейдов, охвачено 138 тысяч объекта, выявлено 1188 нарушений карантинного режима.

Применены административные взыскания на 675 объектов, на сумму более 79 миллионов, из них 182 были составлены на объекты общественного питания по проведению массовых семейных и коллективных мероприятий (той, узату, кудалык и дни рождения). 511 протоколов были составлены на физические лица за несоблюдение карантинного и масочного режима.