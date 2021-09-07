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    08:49, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1479 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 90 160 человек. В тяжелом состоянии находятся 1479 пациентов с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 7 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 90 160 человек (–82 575 + и 7 585 КВИ-), из них в стационарах находится – 19 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 881 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 1 479 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 387 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3583 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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