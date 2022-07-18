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1477 человек заболели коронавирусом за сутки в РК
18 Июля 2022 08:38

1477 человек заболели коронавирусом за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая, из них:


в городе Нур-Султане – 493,
в городе Алматы – 573,
в городе Шымкенте – 66,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 91,
в Атырауской области – 30,
в ВКО – 8,
в Жамбылской области – 59,
в ЗКО – 19,
в Карагандинской области – 33,
в Костанайской области – 6,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 20.


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