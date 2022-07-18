18 Июля 2022 08:38

1477 человек заболели коронавирусом за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая, из них:



в городе Нур-Султане – 493,

в городе Алматы – 573,

в городе Шымкенте – 66,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 91,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 8,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 19,

в Карагандинской области – 33,

в Костанайской области – 6,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 20.