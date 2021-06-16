147 онлайн-кредитов под предлогом соцпомощи оформила мошенница в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Департамент полиции Туркестанской области обратились сотрудники одного из банков по факту подозрительной активности при оформлении кредитов. При проверке оперативники пришли к выводу, что имеют место мошеннические действия, жертвами которого могли стать местные жители.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница одной из сел Сайрамского района, которая занимается продажей мясопродуктов. Суд санкционировал ее арест на два месяца.

Установлено, что подозреваемая в течение последних трех месяцев выманивала данные потерпевших, обещая им социальную помощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, аферистка оформляла на их имена онлайн-кредиты.

Количество потерпевших, обратившихся в полицию на мошеннические действия подозреваемой, составило 147 человек. Все они – местные жители.

«Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Мы не исключаем вероятность того, что количество жертв аферистки может возрасти. Нами выясняются все обстоятельства произошедшего и подсчитывается ущерб», – отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере», ведется расследование.



