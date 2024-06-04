147 млн тенге потратят на идентификацию сельхозживотных в Костанайской области

Процедура идентификации сельских животных направлена на беспрепятственное получение ветеринарных паспортов и ветеринарных справок. В этом году, бюджет процедур составит 147 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно последним данным, на 1 января 2024 года в Костанайской области числилось КРС – 427,1 тыс голов, МРС – 449,3 тыс голов, свиней – 69,4 тыс голов, лошадей – 166,2 тыс голов, верблюдов – 254 головы.

Для процедуры, Управлением ветеринарии области уже произведен закуп ушных бирок, ведется рассмотрение заявок потенциальных поставщиков по итогам проведенной процедуры государственных закупок.

Как было отмечено в ведомстве, установка опознавательных знаков на животных позволит также предупреждать скотокрадство и отслеживать перемещение.

Большое внимание уделяется и карантину, так как производится регулярный импорт сельскохозяйственных животных. Только в этом году, в область было ввезено 506 голов импортного КРС и лошадей из других государств, в том числе из Чехии, Владимирской и Тверской областей РФ.

Всего было проведено 149 мероприятий по карантинированию животных. В период карантинирования прошли диагностические исследования КРС – 6,9 тыс голов, МРС –2,9 тыс голов, лошади - 108 голов , свиньи – 206 голов и 336 тыс птиц (суточных цыплят). При этом было предотвращено дальнейшее распространение 7 видов особо опасных инфекций и выявлено 44 головы больных животных, в том числе бруцеллезом 1 голова КРС, хламидиозом 33 головы КРС и паратуберкулезом 6 голов КРС. В отношении больных животных своевременно проведены лечебные и ликвидационные мероприятия.