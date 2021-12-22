147 млн штук мальков выпустили в водоемы СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 501 рыбохозяйственного водоема 199 не используются, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов сообщил, что в этом году выловили из водоемов области 887 тонн рыбы. В том числе 580 тонн приходятся на ту, что вырастили в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах.
По области зарыблено 186 водоемов на сумму более 128 млн тенге. Всего в водоемы области выпустили 147 млн штук рыбопосадочного материала.
«Количество водоемов, закрепленных в форме озерно-товарного рыбоводного хозяйства, увеличилось до 86. Из них 24 водоема переведены из промыслового рыболовства, 18 закрепили по результатам конкурсов», - сказал Б.Исманов.
Он добавил, что для предотвращения загрязнения и истощения водных объектов разработали проекты водоохранных зон и полос по двум притокам реки Есиль.
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