+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

147 млн штук мальков выпустили в водоемы СКО

22 Декабря 2021 19:23
Поделиться:
147 млн штук мальков выпустили в водоемы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 501 рыбохозяйственного водоема 199 не используются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Качество уборки дорог проверяют полицейские в СКО
100 миллионов саженцев за пять лет высадят в СКО Как охраняют елки от сруба в Иле-Алатауском национальном парке Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы

На брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов сообщил, что в этом году выловили из водоемов области 887 тонн рыбы. В том числе 580 тонн приходятся на ту, что вырастили в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах.

По области зарыблено 186 водоемов на сумму более 128 млн тенге. Всего в водоемы области выпустили 147 млн штук рыбопосадочного материала.

«Количество водоемов, закрепленных в форме озерно-товарного рыбоводного хозяйства, увеличилось до 86. Из них 24 водоема переведены из промыслового рыболовства, 18 закрепили по результатам конкурсов», - сказал Б.Исманов.

Он добавил, что для предотвращения загрязнения и истощения водных объектов разработали проекты водоохранных зон и полос по двум притокам реки Есиль.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Экология   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Качество уборки дорог проверяют полицейские в СКО
100 миллионов саженцев за пять лет высадят в СКО
Как охраняют елки от сруба в Иле-Алатауском национальном парке
Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Читайте также
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Что предусматривает проект «Бюджет народного участия»
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив