147 млн штук мальков выпустили в водоемы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 501 рыбохозяйственного водоема 199 не используются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов сообщил, что в этом году выловили из водоемов области 887 тонн рыбы. В том числе 580 тонн приходятся на ту, что вырастили в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах.

По области зарыблено 186 водоемов на сумму более 128 млн тенге. Всего в водоемы области выпустили 147 млн штук рыбопосадочного материала.

«Количество водоемов, закрепленных в форме озерно-товарного рыбоводного хозяйства, увеличилось до 86. Из них 24 водоема переведены из промыслового рыболовства, 18 закрепили по результатам конкурсов», - сказал Б.Исманов.

Он добавил, что для предотвращения загрязнения и истощения водных объектов разработали проекты водоохранных зон и полос по двум притокам реки Есиль.