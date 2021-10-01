146 курсантов Академии МЧС РК приняли присягу в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости 146 курсантов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК приняли присягу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Торжественная церемония присяги курсантов первого курса Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан состоялась на центральной площади «Тәуелсіздік» города Кокшетау.

В мероприятии приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, а также руководители подразделений МЧС и ветераны органов гражданской защиты.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас крайне важным становится вопрос укрепления обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы. Ответственную роль Министерства в решении этой задачи трудно переоценить. Сегодня тысячи его сотрудников и военнослужащих твердо и достойно противостоят всем опасностям, демонстрируя при этом высокие профессиональные и гражданские качества. Фундамент будущих побед и успехов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций закладывается сегодня в учебных аудиториях нашего ведомственного ВУЗа. Выражаю уверенность в том, что стоящие сегодня в торжественном строю молодые люди ни при каких условиях и обстоятельствах не уронят высокой чести курсанта», - отметил Юрий Ильин.

После церемонии курсанты прошли по площади торжественным маршем.

Напомним, в этом году Постановлением Правительства Республики Казахстан Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

За годы Независимости Академией выпущено более 5000 специалистов. П одготовка специалистов проводится по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело».

В рамках двухсторонних межправительственных соглашений между Правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики, в Академии согласно государственному образовательному заказу в настоящее время обучается 11 граждан Кыргызской Республики.