146 курсантов Академии МЧС РК приняли присягу в Кокшетау
Торжественная церемония присяги курсантов первого курса Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан состоялась на центральной площади «Тәуелсіздік» города Кокшетау.
В мероприятии приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, а также руководители подразделений МЧС и ветераны органов гражданской защиты.
«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас крайне важным становится вопрос укрепления обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы. Ответственную роль Министерства в решении этой задачи трудно переоценить. Сегодня тысячи его сотрудников и военнослужащих твердо и достойно противостоят всем опасностям, демонстрируя при этом высокие профессиональные и гражданские качества. Фундамент будущих побед и успехов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций закладывается сегодня в учебных аудиториях нашего ведомственного ВУЗа. Выражаю уверенность в том, что стоящие сегодня в торжественном строю молодые люди ни при каких условиях и обстоятельствах не уронят высокой чести курсанта», - отметил Юрий Ильин.
После церемонии курсанты прошли по площади торжественным маршем.
Напомним, в этом году Постановлением Правительства Республики Казахстан Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.
За годы Независимости Академией выпущено более 5000 специалистов. П одготовка специалистов проводится по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело».
В рамках двухсторонних межправительственных соглашений между Правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики, в Академии согласно государственному образовательному заказу в настоящее время обучается 11 граждан Кыргызской Республики.