19 Июля 2022 08:26

1450 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 502,

в городе Алматы – 589,

в городе Шымкенте – 31,

в Акмолинской области – 24,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 69,

Жетысуской области - 43,

в Атырауской области – 32,

в ВКО – 6,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области - 13,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 11,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 5.