144 семьи в Аксу отмечают новоселье

АКСУ. КАЗИНФОРМ - 144 семьи в городе Аксу Павлодарской области отмечают новоселье. Квартиры в новом доме, построенном по программе «Нұрлы жер», распределили среди получателей жилья из государственного жилфонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

9-этажный дом возвели в 4-м микрорайоне Аксу. Одним из тех, кто получил квартиру в новостройке, стал 28-летний Илья Перфильев. Мужчина стоял на очереди на жилье по категории «сирота» в течение пяти лет. Все это время он был вынужден арендовать квартиру.

«Я работаю в Павлодаре в дорожной компании, а потому приходится арендовать жилье в областном центре, - говорит новосел. - Конечно, отдавать по 40-50 тысяч тенге в месяц за свой угол затратно. Я очень рад, что дождался получения собственной квартиры. Сейчас главное обставить ее - и можно жить. Может, куплю машину и буду ездить на работу из Аксу».

Соседкой Ильи Перфильева стала Мария Файзуллина, которая вместе со своим супругом-инвалидом ждала очереди на жилье 13 лет.

«Было трудно все это время: жили с детьми, в какой-то период переехали в деревню, - рассказывает женщина. - А сегодня меня переполняет счастье. Больше всего рада, что смогу принимать в гости своих детей и внуков. Спасибо всем, кто причастен к нашему семейному празднику!»

Все 144 квартиры в новом доме получили сироты, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи и представители других категорий получателей жилья из государственного жилфонда.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, вручивший ключи от квартир новоселам, пожелал им счастья и благополучия.

«Для любого человека очень важно иметь собственную крышу над головой, - сказал глава региона. - Обретя ее сегодня, вы с большей уверенностью можете смотреть в будущее. Пусть в новых квартирах всегда будут только смех, радость и благополучие!»

До конца 2021 года в Аксу планируют сдать еще четыре жилых дома на 290 квартир. После их ввода в эксплуатацию очередь на жилье в городе сократится на 17%. На сегодня в этой очереди состоит более 2,3 тысячи человек.





Фото Валерия Бугаева