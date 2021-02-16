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    07:28, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    144 семьи в Аксу отмечают новоселье

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - 144 семьи в городе Аксу Павлодарской области отмечают новоселье. Квартиры в новом доме, построенном по программе «Нұрлы жер», распределили среди получателей жилья из государственного жилфонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

    9-этажный дом возвели в 4-м микрорайоне Аксу. Одним из тех, кто получил квартиру в новостройке, стал 28-летний Илья Перфильев. Мужчина стоял на очереди на жилье по категории «сирота» в течение пяти лет. Все это время он был вынужден арендовать квартиру.

    «Я работаю в Павлодаре в дорожной компании, а потому приходится арендовать жилье в областном центре, - говорит новосел. - Конечно, отдавать по 40-50 тысяч тенге в месяц за свой угол затратно. Я очень рад, что дождался получения собственной квартиры. Сейчас главное обставить ее - и можно жить. Может, куплю машину и буду ездить на работу из Аксу».

    Соседкой Ильи Перфильева стала Мария Файзуллина, которая вместе со своим супругом-инвалидом ждала очереди на жилье 13 лет.

    «Было трудно все это время: жили с детьми, в какой-то период переехали в деревню, - рассказывает женщина. - А сегодня меня переполняет счастье. Больше всего рада, что смогу принимать в гости своих детей и внуков. Спасибо всем, кто причастен к нашему семейному празднику!»

    Все 144 квартиры в новом доме получили сироты, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи и представители других категорий получателей жилья из государственного жилфонда.

    Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, вручивший ключи от квартир новоселам, пожелал им счастья и благополучия.

    «Для любого человека очень важно иметь собственную крышу над головой, - сказал глава региона. - Обретя ее сегодня, вы с большей уверенностью можете смотреть в будущее. Пусть в новых квартирах всегда будут только смех, радость и благополучие!»

    До конца 2021 года в Аксу планируют сдать еще четыре жилых дома на 290 квартир. После их ввода в эксплуатацию очередь на жилье в городе сократится на 17%. На сегодня в этой очереди состоит более 2,3 тысячи человек.


    Фото Валерия Бугаева


    Теги:
    Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Жилье Строительство Общество Павлодарская область Нурлы жер
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