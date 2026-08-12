144 профильных врачей не хватает в Павлодарской области

В целях ликвидации дефицита медицинских кадров финансовая поддержка оказывается как за счет местного бюджета, так и в рамках государственных программ. Однако проблема нехватки специалистов, судя по всему, в ближайшее время не решится, передает корреспондент Kazinform.

В медицинских организациях Павлодарской области на сегодняшний день не хватает 144 врачей. По информации регионального управления здравоохранения, в медицинских учреждениях области трудятся 1 887 врачей и 4 632 средних медицинских работника. Показатель обеспеченности врачами составляет 25,4 на 10 тысяч населения (республиканский средний показатель — 27,7), а по средним специалистам — 62,3 (по республике — 75,3).

— Нехватка специалистов наблюдается в основном в трех городах области. В городе Павлодар не хватает 66 врачей, в Экибастузе — 18 врачей, в Аксу — 17 врачей, а дефицит в районах составляет 43 специалиста, — сообщили в управлении.

В летние месяцы текущего года в некоторых поликлиниках областного центра сформировались длинные очереди к профильным врачам. Особенно ярко проявилась нехватка врачей-травматологов.

Специалисты регионального управления отметили, что длинные очереди на запись к врачу, о которых часто говорят жители, связаны с несколькими факторами. Прежде всего, в летний спортивный сезон резко возрастает поток граждан, обращающихся к профильным специалистам травматологических пунктов и поликлиник. Во-вторых, согласно приказу МЗ РК № ҚР ДСМ-37, амбулаторная специализированная медицинская помощь оказывается в плановом порядке на основании направления ПМСП или профильных специалистов. Согласно правилам, срок ожидания планового приема может составлять до 60 календарных дней, что не противоречит законодательным ограничениям.

За последние пять лет потребность по некоторым наиболее дефицитным специалистам снизилась. В регионе уменьшилась нехватка таких специалистов, как анестезиологи, гематологи, нейрохирурги и фтизиатры. При этом специальная статистика по переходу врачей в частные клиники, другие регионы или за рубеж не ведется. Наряду с этим идет процесс кадрового пополнения: в 2025 году на работу в медицинские организации региона устроились 256 врачей (в Павлодаре — 161, в Аксу — 27, в Экибастузе — 26, в районах — 42).

В целях ликвидации дефицита медицинских кадров в области финансовая поддержка оказывается как за счет местного бюджета, так и в рамках государственных программ. За счет местного бюджета врачам дефицитных специальностей, прибывающим в сельскую местность, выплачивается 8,5 млн теңге (в размере 100-кратной минимальной заработной платы). В 2025 году эту выплату получили 34 врача, а в первом полугодии текущего года документы были одобрены для 7 специалистов. А врачам, устроившимся на работу в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу, выдается 3,5 млн теңге.

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