14,4 кубометров снега вывезли из Астаны за день

Столичные коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. В ночь на 14 ноября, по информации акимата, в снегоуборочных работах задействуют 356 дорожных рабочих и 705 единиц спецтехники.

— Особое внимание в работе коммунальщиков уделяется противогололедным мероприятиям. Для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью. Всего с начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено около 260 тысяч кубометров снега, что составляет 20 791 рейс большегрузов, — говорится в сообщении.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

