14,4 кубометров снега вывезли из Астаны за день
За дневную смену 13 ноября из столицы вывезли 14 432 кубометров снега 969 рейсами, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Столичные коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. В ночь на 14 ноября, по информации акимата, в снегоуборочных работах задействуют 356 дорожных рабочих и 705 единиц спецтехники.
— Особое внимание в работе коммунальщиков уделяется противогололедным мероприятиям. Для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью. Всего с начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено около 260 тысяч кубометров снега, что составляет 20 791 рейс большегрузов, — говорится в сообщении.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
