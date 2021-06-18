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    08:15, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    1435 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 260,

    город Алматы - 180,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 29,

    Актюбинская область - 13,

    Алматинская область - 55,

    Атырауская область - 134,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 207,

    Западно-Казахстанская область - 115,

    Карагандинская область - 120,

    Костанайская область - 57,

    Кызылординская область - 1,

    Мангистауская область - 39,

    Павлодарская область - 85,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 11.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 382461.


    Теги:
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