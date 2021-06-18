1435 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 260,

город Алматы - 180,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 29,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 134,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 207,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 120,

Костанайская область - 57,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 39,

Павлодарская область - 85,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 382461.