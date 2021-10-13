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    10:51, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    143 загорания на автомобилях ликвидировали с начала года спасатели в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С начала года спасателями Восточно-Казахстанской области ликвидировано 143 возгорания автомобилей, ущерб от этих пожаров составил 32 миллиона 158 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Очередной автопожар произошел в городе Усть-Каменогорске 12 октября во время движения в легковом автомобиле марки «Аudi 80» 1994 года выпуска, горели детали двигателя в моторном отсеке, огонь распространился на панель приборов, салон автомобиля, покрышки колес. Спасатели ДЧС ВКО, прибыв на место происшествия, ликвидировали огонь на общей площади 6 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

    «Среди причин пожаров на транспорте можно отметить неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, неисправность электрооборудования транспортного средства, попадание искр и раскаленных частиц металла при проведении пожароопасных огневых работ в непосредственной близости от транспортного средства, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов», - говорится в сообщении.

    Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, автомобиль сгорает дотла за пять-шесть минут, причем нередко это происходит на глазах владельца транспорта. От машины остаются только почерневший железный остов и двигатель.

    В холодное время некоторые автомобилисты укутывают мотор кошмой, чтобы он не так быстро остывал во время остановки и экономии бензина на прогрев двигателя. Но по правилам пожарной безопасности так делать нельзя. Ткань соприкасается с мотором, нагревается и может задымиться. «Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью паяльной лампы: ею греют картер двигателя, либо открывают капот и прогревают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск двигателя. Такой способ годится лишь на самый крайний случай. Пары бензина могут легко воспламениться», - предупреждают пожарные.



    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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