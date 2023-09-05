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    12:01, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    142 депутата маслихатов Жамбылской области отдали голоса за Ербола Карашукеева

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    Фото: t.me/Kzgovernment
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева. По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Н.Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Е.Карашукеева. Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.


    Как сообщалось, Указом Главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области.


    Теги:
    Акимат Маслихат Назначения Жамбылская область
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