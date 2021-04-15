141 территориальный общественный совет создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области региональные общественные советы будут контролировать реализацию предвыборной программы партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала партии, более 800 человек будут контролировать реализацию предвыборной программы.

Аким области, председатель регионального филиала партии «Nur Otan» Кумар Аксакалов подчеркнул, что работа советов выстроена в открытом формате с учетом общественного мнения и анализа обращений граждан в общественные приемные. Глава региона отметил, что советы открыты для публичного обсуждения острых социальных вопросов и любых гражданских инициатив.

«К концу года будут заслушиваться руководители госорганов о реализации предвыборной программы. Поэтому все советы должны настроиться на то, что в течение всего года будут жестко контролировать этот вопрос. У нас есть Комплексный план на 2021-2025 годы, в рамках которого будут построены молочные фермы, откормочные площадки, птицефабрики, в населенных пунктах преобразятся школы, медицинские объекты, продолжится ремонт внутрипоселковых дорог и водных сетей. За пять лет будет построено свыше двух млн квадратных метров жилья, продолжится стройка многопрофильной больницы. В регионе появится новый вуз, который будет работать по принципу Nazarbayev University, большой спорткомплекс на три тысячи мест. Работы у членов советов предостаточно, значит надо обеспечить соответствующий контроль», - сказал К. Аксакалов.

В составы 12 региональных советов вошли депутаты маслихатов, сторонники партии, активисты, эксперты, блогеры, представители общественных объединений и средств массовой информации. 141 территориальный совет создали в Петропавловске и в 13 районах области.