1400 тонн картофеля заложат в стабилизационный фонд Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Закладка первой партии картофеля в стабилизационный фонд началась в Актобе. Всего на зиму в областном центре будет сделан запас в 1400 тонн картофеля, 200 тонн лука и 100 тонн моркови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе СПК «Актобе», стабилизационный фонд Актобе на 100 процентов формируется за счет овощей местных производителей. Актюбинские агрономы научились выращивать хороший лук, который «держится» до весны. Раньше этот овощ закупали у поставщиков с юга.

В этом году на закуп овощей было выделено 80 миллионов тенге. С фермерами заключен фьючерсный контракт. Преимущество в том, что фермеры получают аванс на проведение весенне-полевых работ в виде 60 процентов от суммы закупа.

Стабилизационный фонд на продукты первой необходимости и сезонные овощи формируется в Актобе ежегодно в целях сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности. Овощи по фиксированной цене начнут продавать в городе с декабря по март.

Сегодня в стабфонд поступила первая партия картофеля, который был закуплен по цене 58 тенге за килограмм, капуста, морковь будут заложены на зиму по этой же цене, лук - по 53 тенге. Качество продукции хорошее, в этом убедились и члены комиссии по формированию стабфонда.











