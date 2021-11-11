140 семей из ветхих домов обрели новое жилье в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 140 алматинских семей на сегодня переехали в благоустроенные квартиры из жилья, признанного ветхим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации АО «СПК «Алматы», в рамках программы реновации с начала 2019 года в новое жилье переехали 140 семей.

«140 семей получили новые квартиры, 30 – выбрали временное жилье до окончания строительства новых жилых комплексов на месте их ветхих домов»,- прокомментировали в ведомстве.

На сегодня в мегаполисе насчитывается 1 427 ветхих двухэтажных домов, которые построены в период с 1930 по 1975 годы. Больше всего их в Турксибском районе – 607 домов.

Основными критическими проблемами ветхих домов являются: сейсмическая и пожарная опасность, а также отсутствие инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что ветхие дома в Алматы будут снесены только при 100% согласии жителей. https://www.inform.kz/ru/budut-li-pereselyat-zhiteley-vethih-domov-prinuditel-no-v-almaty_a3792246. В городе запустили программу реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов.