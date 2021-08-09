140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В тройке лидеров антирейтинга - Нур-Султан - 25 смертей от коронавируса, Алматы - 20 , в Шымкенте - 15 .