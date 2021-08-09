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140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

9 Августа 2021 08:40
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140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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В тройке лидеров антирейтинга - Нур-Султан - 25 смертей от коронавируса, Алматы - 20 , в Шымкенте - 15 .


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#Нур-Султан   #Алматы   #Здравоохранение   #Шымкент   #Коронавирус в РК  
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