140 фактов проведения тоев выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала года мониторинговыми группами проведено более 20 000 рейдов, охвачено более 114 тысяч объекта, выявлено 1035 нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов заметил, что в области на сегодня работают 268 мониторинговых групп при местных исполнительных органах.

«С начала текущего года мониторинговыми группами проведено более 20 000 рейдов, охвачено более 114 тысяч объекта, выявлено 1035 нарушений карантинного режима, применены административные взыскания на 571 объектах на сумму более 66 миллионов 481 тысяч тенге, из них – 139 протокола были составлены на объекты общественного питания и на увеселительные объекты, 430 протоколов были составлены на физические лица», - сказал главный санврач.

Кроме этого, выявлено 140 фактов проведения массовых семейных и коллективных мероприятий (той, узату, кудалык и дни рождения). Также среди объектов микро и малого бизнеса выявлено 358 факта по несоблюдению масочного режима и 8 нарушении среди физических лиц.

Семейные мероприятия: 40 фактов в Талгарском районе; 19 фактов в Енбекшыказахском районе; 19 фактов в Жамбылском районе;

Не соблюдение масочного режима среди предпринимателей: Илийский район – 64 факта; город Текели – 43 факта; город Талдыкорган – 41 факта.

Ранее Ергали Сыдыманов сообщил, что у 110 человек выявили «красный» и «желтый» статусы в Алматинской области. Также он добавил, что в области есть два случая заражения нового индийского штамма «Дельта».