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    22:52, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    14 золотых медалей выиграл Казахстан на международном турнире по боксу

    Бокс
    Фото: pixabay.com

    В Костанае прошел международный юношеский турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко, передает агентство Kazinform Sports.kz.

    В соревнованиях приняли участие боксеры 2008 и 2009 годов рождения, которые выступили в четырнадцати весовых категориях. По итогам турнира все золотые медали завоевали боксеры из Казахстана.

    Список победителей выглядит так:

    • Нурбол Бердихалиев (44 кг);
    • Саги Турсынбек (46 кг);
    • Исмаил Габитов (48 кг);
    • Мадияр Аскертаев (50 кг);
    • Ерасыл Мейрамхан (52 кг);
    • Бекзат Сырымбетов (54 кг);
    • Сырым Отжан (57 кг);
    • Мансур Тлеужан (60 кг);
    • Судман Самбай (63 кг);
    • Мади Галым (66 кг);
    • Тимур Тайбеков (70 кг);
    • Мирас Амантай (75 кг);
    • Нурсултан Кысмаубай (80 кг); 
    • Владислав Саможонов (80+ кг).
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Медаль Костанай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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