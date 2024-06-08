22:52, 07 Июнь 2024 | GMT +6
14 золотых медалей выиграл Казахстан на международном турнире по боксу
В Костанае прошел международный юношеский турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко, передает агентство Kazinform Sports.kz.
В соревнованиях приняли участие боксеры 2008 и 2009 годов рождения, которые выступили в четырнадцати весовых категориях. По итогам турнира все золотые медали завоевали боксеры из Казахстана.
Список победителей выглядит так:
- Нурбол Бердихалиев (44 кг);
- Саги Турсынбек (46 кг);
- Исмаил Габитов (48 кг);
- Мадияр Аскертаев (50 кг);
- Ерасыл Мейрамхан (52 кг);
- Бекзат Сырымбетов (54 кг);
- Сырым Отжан (57 кг);
- Мансур Тлеужан (60 кг);
- Судман Самбай (63 кг);
- Мади Галым (66 кг);
- Тимур Тайбеков (70 кг);
- Мирас Амантай (75 кг);
- Нурсултан Кысмаубай (80 кг);
- Владислав Саможонов (80+ кг).