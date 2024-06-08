14 золотых медалей выиграл Казахстан на международном турнире по боксу

В Костанае прошел международный юношеский турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко, передает агентство Kazinform Sports.kz.

В соревнованиях приняли участие боксеры 2008 и 2009 годов рождения, которые выступили в четырнадцати весовых категориях. По итогам турнира все золотые медали завоевали боксеры из Казахстана.

Список победителей выглядит так: