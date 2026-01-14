14 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день логики

Провозглашен ЮНЕСКО совместно с Международным советом по вопросам философии и гуманитарных наук в ноябре 2019 года. Главная его задача — привлечь внимание междисциплинарных научных сообществ и широкой общественности к интеллектуальной истории, концептуальному значению и практическому применению логики.

Всемирный день логики отмечают 14 января потому, что это годовщина смерти Курта Гёделя и день рождения Альфреда Тарского — выдающихся математиков и логиков, оказавших огромное влияние на развитие логики в ХХ веке.

СОБЫТИЯ

В 1935 году была организована Казахская государственная филармония. В 1938 году ей было присвоено имя Жамбыла — вдохновителя многих произведений казахской музыки и казахской поэзии.

Первым художественным руководителем филармонии был Ахмет Жубанов — выдающийся ученый, композитор, автор многих созданных впоследствии произведений казахской музыки и интереснейших книг о народной казахской музыке.

В 1992 году Кызылординскому педагогическому институту было присвоено имя Коркыт ата — легендарного тюркского поэта-песенника и композитора IX века, выходца из степей вдоль реки Сырдарья. Предания о Коркыте встречаются у тюркских народов кипчакской (казахи, каракалпаки) и особенно южной огузской ветви (туркмены, азербайджанцы, турки).

В 1992 году был официально учрежден Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). Основная миссия КИМЭП — содействовать процветанию нации через образование и развитие лидерских навыков у казахстанцев, необходимых при работе на ведущих позициях в бизнесе и Правительстве.

В 1993 году в целях полного использования интеллектуального потенциала Казахскому государственному университету был придан статус автономного самоуправляемого государственного высшего учебного заведения. Полное название стало звучать так — Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

В 1994 году в целях полной сохранности документальных свидетельств, создания и развития суверенного Казахстана на базе Центрального государственного архива новейшей истории Республики Казахстан был создан Архив Президента Республики Казахстан.

В 1998 году в столице Беларуси — Минске — одна из улиц названа именем казахского писателя Мухтара Ауэзова.

В 2006 году московское книжное издательство «Русский раритет» выпустило в серии «Мудрость веков» сборник избранных произведений великого казахского сказителя-акына Жамбыла Жабаева. Сборник был подготовлен к печати литературным исследователем Сауле Мансуровой.

В 2013 году впервые почетного звания Steinway Artist удостоена пианистка из Казахстана Хадиша Оналбаева.

За все время существования Steinway Artists, а появилась программа в 1872 году после триумфального концертного тура Антона Рубинштейна, где он играл на рояле этой знаменитой марки, лишь около 1600 самых лучших пианистов удостоены почетного звания Steinway Artist. Казахстанка Хадиша Оналбаева стала 1601-й в этом списке.

Фотография солистки украсила знаменитую Галерею Steinway в Нью-Йорке в числе других титулованных пианистов.

В 2017 году в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены девять историко-культурных памятников Кызылординской области. В частности, это средневековые городища Сыганак, Жанкент, Кескен-куюк, Чирик Рабат, Жент, мавзолей Баланды, Бабиш мола, памятники Жетыасарского оазиса и петроглифы Сауыскандык.

В 2017 году родственникам Кумарбека Жакетайулы, который ценой собственной жизни спас двухлетнего ребенка во время крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе Астана — Кокшетау, была вручена премия «Батыл жүрек» (Храброе сердце). Награда присуждена в рамках национальной премии «Халықтың сүйіктісі» (Народный любимец).

В 2018 году казахстанская актриса Молдир Мекенбаева, известная по съемкам в таких фильмах, как «Любовь по наследству» и «Путешественник», завоевала золотую медаль по бразильскому джиу-джитсу на Международных соревнованиях Грэнд Слэм в ОАЭ.

В 2019 году в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялись Ассамблея Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) и Всемирный саммит энергии будущего (World Future Energy Summit).

В состав IRENA входят 159 государств, включая Европейский союз, еще 24 страны находятся в процессе присоединения к организации. Членство в агентстве предоставляет государствам возможность обмена опытом по развитию ВИЭ на национальном уровне и участия в выработке совместных подходов к решению актуальных вопросов.

Казахстан в ходе пленарной части Ассамблеи был избран в состав Комитета по проверке полномочий. Это один из ключевых органов управления, состоящий из представителей 9 государств-членов IRENA.

В 2020 году в Швейцарии состоялись женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка Европы. На турнире первое место заняла представительница команды Казахстана Анастасия Городко, завоевавшая золотую медаль.

В 2021 году в университете Тракья (Турция) открылся «Уголок Абая», где рассказывается о жизни казахского поэта Абая и размещены его произведения.

На открытии мероприятия, ректор Университета Тракья профессор, доктор Эрхан Табакоглу заявив, что тюркская нация, которая в определенные периоды переживала трудные времена, знает и умеет каждый раз восстать из пепла, Табакоглу сказал следующее: «В настоящее время эта великая нация вновь встает после больших трудностей, которые она пережила в прошлом веке, познает друг друга, свои исконные ценности, играет решающую роль в формировании великих союзов. ТЮРКСОЙ — это союз, созданный тюркскими народами с целью сближения для развития дружбы, единства и братства».

В 2024 году министерство культуры и информации РК к 120-летию народного художника Абылхана Кастеева в государственном музее организовало юбилейную выставку «Абылхан Кастеев. Наследие века». Экспозиция рассказывает о становлении творчества выдающегося казахского живописца ХХ века. Коллекция выставки включает более 300 живописных и графических произведений. Именем Абылхана Кастеева назван Государственный музей искусств РК.

В 2025 году Казахстан завоевал первое золото зимней Универсиады в Турине. Заветную медаль стране принесла представительница команды по фристайл-могулу Анастасия Городко. В финальном заезде спортсменка показала лучший результат, набрав 79,79 балла. На втором месте — японка Харука Накао с 76,29 баллами, на третьем — Ханна Вессе из Германии, у нее 75,04 балла. Анастасия Городко — трехкратная чемпионка мира. В 2022 году спортсменка завоевала золотую медаль в параллельном могуле, в прошлом году стала первой в могуле. На чемпионате мира среди юниоров в Алматы Анастасия также стала лучшей в параллельном могуле.