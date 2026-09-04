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    14 участников преступной группы осудили за изготовление порнографии в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске вынесли приговор 14 участникам организованной преступной группы за изготовление и распространение порнографических материалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, осужденный, колючая проволока
    Фото: КУИС

    Рассмотрение уголовного дела завершилось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города. Об этом сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

    — В ходе расследования установлено, что с 2018 по 2024 год 14 участников организованной преступной группы незаконно действовали в нескольких регионах страны и получали стабильный доход. Государственное обвинение представило суду неопровержимые доказательства причастности подсудимых к инкриминируемым им уголовным правонарушениям, — говорится в сообщении.

    Суд признал вину всех 14 участников организованной преступной группы полностью доказанной и назначил им наказание в виде лишения свободы на различные сроки.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что фильмы в Казахстане будут проверять на пропаганду порнографии.

    ВКО Суды Борьба с преступностью Криминал Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор