14 участников преступной группы осудили за изготовление порнографии в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске вынесли приговор 14 участникам организованной преступной группы за изготовление и распространение порнографических материалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рассмотрение уголовного дела завершилось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города. Об этом сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

— В ходе расследования установлено, что с 2018 по 2024 год 14 участников организованной преступной группы незаконно действовали в нескольких регионах страны и получали стабильный доход. Государственное обвинение представило суду неопровержимые доказательства причастности подсудимых к инкриминируемым им уголовным правонарушениям, — говорится в сообщении.

Суд признал вину всех 14 участников организованной преступной группы полностью доказанной и назначил им наказание в виде лишения свободы на различные сроки.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что фильмы в Казахстане будут проверять на пропаганду порнографии.