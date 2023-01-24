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14 тысяч рабочих мест планируют создать в Абайской области

24 Января 2023, 11:40
14 тысяч рабочих мест планируют создать в Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Абайской области планируется строительство и реконструкция 11 мостов, также создание 14 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития транспортной отрасли и логистики планируется строительство и реконструкция 11 мостов, железной дороги на участке «Аягоз - Бахты - граница Китая», создание транзитно-транспортного объекта, терминала аэропорта в селе Урджар. Будет произведен капитальный и средний ремонт местных дорог общей протяженностью 1465 км», - сказал в ходе заседания Правительства Алибек Куантыров.

Также планируется субсидирование авиарейсов из Семея в Актау, Атырау, Шымкент и из Урджара в Павлодар.

«В целях развития здравоохранения предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы и детской больницы, а также областного центра крови и двух поликлиник. Для решения дефицита ученических мест запланировано строительство 6 малокомплектных школ, пристроек к действующим школам, дворца школьников, интерната, также 9 детских садов и 3 детских лагерей», - сообщил министр.

Он проинформировал, что в сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах построят и реконструируют 8 объектов культуры, плавательный бассейн и 5 спортивных модулей. Планируется строительство ледового дворца в Семее и спортивного комплекса с гостиницей на 80 человек. Кроме того, построят и отремонтируют 7 медико-социальных учреждений.

Ряд мероприятий Комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной безопасности и правопорядка, а именно строительство 5 пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и Алаколя. Для правоохранительных органов планируется строительство специальных комплексов и приобретение технических средств.

«В случае реализации данных мер к 2027 году прогнозируется рост объемов промышленности на 55,8%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,5 раза, а выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса на 85,6%. Жители села на 100% будут охвачены питьевой водой, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 97%. Всего создадут более 14 тысяч новых рабочих мест», - сообщил Алибек Куантыров.

В министерстве считают, что реализация Комплексного плана обеспечит ускорение темпов роста экономики региона и повышение качества жизни и благосостояния населения.

Ранее сообщалось, что Комплексный план развития Абайской области рассмотрели в Правительстве.


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