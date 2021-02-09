14 соцобъектов построят в одном из районов ВКО

КОКПЕКТЫ.КАЗИНФОРМ – В Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области построят 14 социальных объектов и 10 двухквартирных домов для нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов заслушал доклад акима Кокпектинского района Серикказы Садвакасова об итогах социально-экономического развития района в 2020 году в онлайн-формате.

К слову, одной из проблем, которая не решалась на протяжении нескольких лет в районе, стала подъездная дорога к селу Тассай. В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие регионов - 2025» проведен средний ремонт.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», на 158 млн тенге отремонтированы улицы села Кокпекты. На сегодняшний день по программе «Развитие регионов - 2025» в районе ведется работа еще по 14 проектам.

«В прошлом году, по инициативе акима области, в нашем районе успешно реализована программа строительства домов для многодетных и малообеспеченных семей. Полностью завершено строительство 20 двухквартирных индивидуальных жилых домов. Они распределены в порядке очередности многодетным и малообеспеченным семьям. В целом, по району введено в эксплуатацию 10 159 квадратных метров жилья», - сказал аким района Серикказы Садвакасов.

В этом году в селе Самарское будет построено 10 двухквартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей. Также будет проведен капитальный ремонт 5-этажного 60-квартирного дома, расположенного в данном селе.

«Наши мечты, сбылись. В целом, жилищное строительство в нашем районе идет полным ходом. Дома очень уютные, просторные», - рассказала в ходе онлайн-встречи многодетная мама.

По итогам прошлого года, обеспеченность Кокпектинского района чистой питьевой водой выросла на 18%. На сегодняшний день, питьевой водой обеспечено 35 сельских населенных пунктов, что составляет 70% от общего показателя.

«В Кокпектинском районе в прошлом году проделана большая работа. Высокий показатель обеспеченности жильем. По дорожному строительству хороший показатель. В этом году на ремонт дорог выделим 160 млн тенге. Данный вопрос мы рассмотрим еще раз, и при необходимости дополнительно выделим средства», – сказал Д. Ахметов.

Кроме того, в селе Самарское будет построен новый спортивный комплекс. В текущем году, по ДКЗ выделили 22,4 млрд тенге. Будут построены 14 объектов социальной сферы, 33 объекта жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры.





Фото: Пресс-служба акима ВКО