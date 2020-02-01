14 социальных магазинов для стабилизации цен работают в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области прошло заседание Комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Участники заседания обсудили вопросы стабилизации и утверждения фиксированных цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), а также стабилизацию цен на куриные яйца первой категории.

По словам управляющего директора стабилизационного фонда Туркестанской области Марала Марасилова, с начала 2019 года в городе Туркестан открыто восемь торговых павильонов (социальных магазинов), а на сегодня их общее количество доведено до 14.

Согласно Правилам о предоставлении в имущественный наем торговых павильонов и определения комиссионеров, среди предпринимателей был проведен конкурс по осуществлению деятельности по реализации товаров. Кроме того, акиматом города Туркестан, Управлением сельского хозяйства Туркестанской области и 10 субъектами предпринимательства заключены договора о совместной деятельности по стабилизации цен на СЗПТ в областном центре.

В рамках данного договора предусматривается комплекс совместных мер по сдерживанию и недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, субъектами предпринимательства в супермаркетах подготовлены отдельные витрины для таких товаров. На сегодняшний день, согласно заключенным договорам, на регулярной основе производится поставка товаров пяти супермаркетам.

С 30 октября 2019 года совместно с пекарней ТОО «Акжол» налажена реализация социального хлеба по цене 75 тенге в шести супермаркетах и торговых павильонах (социальных магазинах) города Туркестан. С 21 ноября социальный хлеб продается также в восьми магазинах города Кентау.

Вместе с тем, в рамках внедрения проекта «Оборотной схемы» в Туркестанской области предоставляется займ субъектам предпринимательства, со ставкой вознаграждения 0,01% годовых за счет средств, размещенных на депозите АО «СПК «Туркестан». При предоставлении займа стабилизация цен будет достигаться путем удержания цен на СЗПТ нна 10% (или более) ниже пороговых значений розничных цен на СЗПТ, утвержденных акиматом Туркестанской области.

Стоит отметить, данные меры позволили не допустить роста цен на социально значимые продовольственные товары и подняться с 17-го места на пятое: на сегодняшний день в городе Туркестан один из самых низких в стране показателей по индексу цен на социально значимые продовольственные товары.



