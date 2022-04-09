14 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 279 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 3,

в городе Алматы – 8,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 1»,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.