08:00, 09 Апрель 2022 | GMT +6
14 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 279 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 3,
в городе Алматы – 8,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 1»,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.