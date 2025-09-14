14 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1964) родился ЖАНБОЛАТ Серикбек Мейрамбекулы – журналист, академик Академии журналистов Казахстана, лауреат премии Президента Республики Казахстан.

Фото: massaget.kz

Уроженец Семипалатинской области. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Кирова (1989).

Организатор телепроектов «Жiгiттiң сұлтаны», «Үкiлi үмiт», «Тайбурыл», «Қазақтың Қажымұқаны» и т.д. Ведущий информационно-аналитической программы «Жетi күн», утренней передачи «Сәлем, Қазақстан», программы «Көкпар» и др. В 2004 году открыл первую ежедневную республиканскую газету «Айқын», в октябре 2008 года основал коллектив республиканской общественно-политической газеты «Алаш айнасы», которая издавалась с 2009 по 2014 годы. Автор знаменитых песен «Шығысым менің!», «Семейім еркем», «Шыңғыстау аруы» и т.п.

52 года назад (1973) родился СУЛЕЙМЕНОВ Куаныш Серказинович – председатель Ассоциации фермеров по области Абай.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Чарск. Окончил Казахский государственный университет КАЗГЮА, специальность «Юриспруденция» (2001); Государственный университет имени Шакарима г.Семей, специальность «Технология производства продуктов животноводства» (2015); Государственный университет имени Шакарима г.Семей (2017).

Трудовая деятельность: снабженец-экспедитор Джамбульской фирмы «Шайзада» (1993-1994); директор МЧС «Гульжан» г. Алматы (1994-1995); военрук, завуч-организатор СШ им. Н.К. Крупской (1995-2001); общественная работа с молодежью Шалабайского сельского округа (1998); директор СШ им. Н.К. Крупской (2001-2006); генеральный директор ТОО «Шалабай» (2006-2022); председатель совета директоров Республиканской палаты «Qazaq Aqbas» (2019-2022); председатель филиала области Абай партии «AMANAT» (2022-2023); член Ассамблеи народов Казахстан (2023); председатель маслихата области Абай восьмого созыва (2023-2024); заместитель акима области Абай (2024-2025).

На занимаемой должности - с августа 2025 года.

43 года назад (1982) родился АСАВБАЕВ Асет Асанович – генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Фото: flickr.com

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, учитель истории, основы права и экономики (2003); Казахский университет путей сообщения, инженер-механик (2006).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004-2005); главный специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2005-2006); начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2006-2007); начальник управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2007-2008); начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (2008-2009); начальник управления контроля на автомобильном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (2009); начальник управления аналитической работы Комитета транспортного контроля МТК РК (2009-2010); заместитель председателя Комитета транспортного контроля МТК РК (2010-2013); председатель Комитета транспортного контроля МТК РК (2013-2014); председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019); президент Ассоциации дорожников Казахстана (2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

32 года назад (1993) родилась КЫЗАЙБАЙ Назым Абайкызы – казахстанский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр (2024), чемпионка мира, чемпионка Азии (2021), чемпионка Казахстана.

Фото: offside.kz

Родилась в селе Жетыген Алматинской области.

Спортивные достижения: чемпионка мира, выиграла золото в турнире в Южной Корее (2014); бронза на юниорском чемпионате; 3-е место на турнире в Китае. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (2016). На Олимпийских играх в Париже в полуфинальной схватке Назым уступила китаянке Ю. У, завоевала бронзовую медаль Олимпиады (2024). В марте 2025 года она выиграла третий чемпионат мира под эгидой IBA.

Награждена орденом «Курмет» (2024).

Также в этот день родились:

131 год назад (1894-1935) родился БАРЖАКСИН Ахмет – видный общественный деятель, фольклорист, переводчик.

Уроженец Жездинской волости Атбасарского района Ақмолинской области. Окончил Омскую учительскую семинарию, Омский сельскохозяйственный институт, Московский литературный институт. Участвовал в создании культурно-просветительской организации «Бірлік». С 1920 года он являлся членом революционного комитета казахского отдела Акмолинского уезда, позже стал членом управления исполнительного комитета по Акмолинской губернии. С 1923 по 1924 годы работал председателем Казахского общества потребителей, затем становится инструктором национального бюро Центрального исполнительного комитета. В декабре 1928 года по собственному желанию вышел из рядов большевистской партии. В апреле 1929 года был обвинен в подрыве авторитета партии и троцкизме, выслан в Западную Сибирь. В 1935 году был расстрелян.

В период с 1913 по 1914 годы им собрано 1710 казахских поговорок и пословиц. В 1915 году впервые издал книгу под названием «Мың бір мақал» («Тысяча и одна пословица») на казахском и русском языках. Его статьи и рассказы, посвященные вопросам просвещения, женского равноправия, печатались в газетах «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Үш жүз», журнале «Айқап». Перевел повести Л. Толстого.

79 лет назад (1946-2025) родился УМОРБЕКОВ Байтурсын Есжанович – художник, общественный деятель, организатор высшего художественного образования в Казахстане.

Фото: rah.ru

Родился в Талды-Курганской области. Окончил художественно-графический факультет КазПИ им. Абая; Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина и МВХПУ (быв. Строгановское училище).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры живописи КазПИ им. Абая; декан художественно-графического факультета (с 1974 года); проректор по учебной и научной работе Театрально-художественного института (с 1978 года), член правления ОО «Союз художников Республики Казахстан».

Являлся одним из инициаторов и организаторов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Творческие работы находятся в различных музеях республики и частных коллекциях. Автор многих международных и республиканских музейных проектов, альбомов, статей в сборниках.

Распоряжением Президента Казахстана Уморбекову Байтурсыну Есжановичу была присуждена государственная стипендия в области культуры (2023).