14 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День семьи в Казахстане

Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году, когда Национальная комиссия страны, занимающаяся исследованием вопросов по делам женщин и семейно-демографической ситуации, выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи. Праздник День семьи был учрежден в 2013 году, дата его празднования была определена на каждое второе воскресенье сентября.

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики

Новая праздничная дата появилась в Казахстане в 2025 году согласно поправкам Министерства труда и социальной защиты населения в приказ «Об утверждении перечня профессиональных праздников». Специалисты КИПиА занимаются проектированием, настройкой, монтажом, обслуживанием и ремонтом систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов, обеспечивают бесперебойную работу оборудования на различных производственных объектах. Профессия инженера КИПиА играет важную роль в области автоматизации и бесперебойной работы контрольно-измерительных приборов.

СОБЫТИЯ

В 1920 году первым народным комиссаром юстиции в истории Казахстана стал Губайдулла Алибеков, который занимал этот пост до 17 октября 1921 года. При нем были подготовлены проекты первых декретов об отмене калыма, о борьбе с барымтой, декрет «О брачном праве киргизов (казахов)». Под его руководством в конце 1920 года по республике было создано 231 судебных и 111 следственных участков.

В 1936 году в Алматы после подписания протокольного заседания Казкрайкома был создан Фрунзенский район. 12 декабря 1995 года решением 1-го созыва Алматинского городского маслихата и акима города Фрунзенский район переименован в Медеуский район. Это один из самых красивых и развитых районов города Алматы. На его территории располагается множество архитектурных памятников, памятников историко-культурного наследия республиканского значения, культурных и научных центров, спортивных комплексов.

В 1997 году в Усть-Каменогорске улица Краснооктябрьская была переименована в проспект Мухтара Ауэзова в связи со 100-летним юбилеем писателя.

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897-1961) — выдающийся писатель, общественный деятель, ученый, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки, автор научных трудов по казахскому фольклору, истории и теории казахской литературы, о жизни и творчестве Абая основал новый раздел казахского литературоведения абаеведение, исследовал сказки и легенды о Коркыте, Асан Кайгы, написал объемный научный труд об эпосе кыргызского народа «Манас».

В 1999 году в Алматы состоялась первая встреча министров иностранных дел государств-членов СВМДА, в рамках которой была подписана Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА.

Таким образом, впервые были заложены юридические основы системы азиатской безопасности, с конкретными действиями, мерами и механизмами обеспечения стабильности в регионе.

В 2003 году в Атырау состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная юбилею Махамбета Утемисова, проводившемуся в рамках ЮНЕСКО. В ходе поездки в Махамбетский район Атырауской области участники посетили новые мечеть и историко-краеведческий музей им. Махамбета Утемисова, завершение строительства которых было специально приурочено к 200-летию со дня рождения великого казахского поэта.

В 2011 году в Турции прошел 8-й Международный фестиваль культуры и искусства «Анатолийские дни» тюркоязычных стран, организованный муниципалитетом Етимесгутского района города Анкары.

В «Казахском доме» на центральной площади района были представлены экспонаты, отражающие древние традиции и обычаи казахского народа, национальные костюмы, печатная продукция о Казахстане. Также была организована фотовыставка о Казахстане.

В 2011 году атырауский спортсмен Евгений Ухов установил мировой рекорд, подняв 24-килограммовую гирю 65 раз за 2 минуты.

За это достижение, которое 56-летний спортсмен установил на Всемирной олимпиаде мастеров гиревого спорта в Архангельске в номинации «рывок-спринт», его имя было занесено в книгу рекордов Гиннесса.

В 2012 году в Талдыкоргане открыли памятник первому секретарю ЦК КП Казахстана Динмухамеду Кунаеву. Инициатором открытия памятника стал ОФ «Международный фонд Д. А. Кунаева». Памятник состоит из трехметрового гранитного постамента, на котором установлен бронзовый бюст Д. Кунаева. Подходы к постаменту отделаны гранитом и окружены газонами и клумбами. Автор скульптуры, заслуженный архитектор Казахстана Каби Баулыков.

В 2013 году в Астане на сцене Дворца мира и согласия состоялась премьера первой в Казахстане рок-оперы «Жерұйық».

В основу произведения положена знаменитая казахская легенда о поиске Асаном Қайғы земли обетованной. Роли исполняли звезды казахстанской эстрады, а над постановкой спектакля работали известные российские режиссеры-постановщики.

Рок-опера повествует не только о поиске обетованной земли, но это еще и история про единство казахского народа.

В 2015 году в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН был запущен масштабный проект START (Skills and Technology Accelerating Rapid Transformation). Цель проекта — содействовать технологическому развитию во имя устойчивого развития будущего.

Высокой чести дать старт новому проекту удостоился Казахский национальный университет им. аль-Фараби, являющийся Глобальным хабом ООН и Региональным хабом ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Вуз входит в ТОП-50 лучших высокотехнологичных университетов мира.

В 2016 году в Алматы открыли Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий. На церемонии открытия Центра присутствовали руководители уполномоченных органов в сфере чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан и Кыргызской Республики, представители дипломатических миссий, агентств ООН и международных организаций.

В 2016 году золотой призер Рио-2016 Зульфия Габидуллина, завоевавшая первое «золото» для Казахстана на Паралимпиаде в Рио, вошла в топ-3 лучших спортсменок Паралимпийских игр. 50-летняя спортсменка финишировала первой в плавании вольным стилем на дистанции 100 м.

В 2018 году карагандинцев пригласили принять участие во Всемирном субботнике World Cleanup Day, акция которого впервые прошла в Эстонии в 2011 году. На Всемирные субботники выходят жители более 150 стран. Казахстан присоединился к этому движению впервые.

В 2020 году в целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ при Президенте Республики Казахстан был образован Высший совет по реформам.

В 2020 году кинокартина «Томирис» взяла Гран-при Nouveau Genre в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L’Etrange Festival в Париже.

Фильм повествует о сакской царице — женщине, матери и великой правительнице, которая возглавляла и объединила сакские племена.

В 2021 году в Карагандинской области участники экспедиции «Білеуті-2021» нашли еще не изученные петроглифы и загадочные буквы на скале, многокамерную пещеру и камни жезтырнақ, круглые отверстия в скалах — возможно, следы разработок древних металлургов. Новые исторические находки нигде не описаны, ими уже заинтересовались видные казахстанские ученые.

В 2023 году Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Душанбе и провел встречу с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.

В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Он заявил, что взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако, как подчеркнул глава государства, «нельзя останавливаться на достигнутом». Следует в полной мере реализовать огромный экономический потенциал. Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами Касым-Жомарт Токаев предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway.

В 2023 году израильское СМИ The Jerusalem Post опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева. В своей статье Касым-Жомарт Токаев отметил, что для создания новой системы международной безопасности миру необходимо новое глобальное движение за мир, и в этом движении незаменимую роль могут сыграть религиозные лидеры.

В 2024 году Указом Президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами были отмечены ряд спортсменов и тренеров. В частности, обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом «Барыс» I степени, Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом «Барыс» III степени.