14 пунктов сбора гуманитарной помощи работают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Работа по приему помощи началась утром в воскресенье. Пункты открыты в зданиях филиалов партии AMANAT в Петропавловске и райцентрах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Пострадавшим от пожаров в Костанайской области помогают неравнодушные граждане. В качестве помощи принимаются продукты питания длительного срока хранения, гигиенические товары, постельные принадлежности и одежда. Прием товаров осуществляют волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы».

«Оперативные штабы по сбору гуманитарной помощи созданы во всех регионах. Все пункты работают с 8 часов утра. Помогают депутаты, общественники, однопартийцы. Сегодня-завтра планируем отправить груз в Костанайскую область», - рассказал председатель СКОФ МК «Жастар Рухы» Биржан Худайбергенов.

Среди тех, кто откликнулся на призыв о помощи жителям соседнего региона – петропавловец Кайыржан Айсин. Мужчина считает, что в такой момент не надо искать виновных и разделять беду на чужую и свою. Главное – оперативно оказать поддержку.

«Хочу помочь делом. Не могу представить себя на месте людей, которые остались без жилья, которым пришлось пережить вчерашний день и минувшую ночь в страхе и неопределенности. В такое время следует показать сплоченность казахстанцев. Призываю всех неравнодушных оказать помощь», - поделился житель Петропавловска.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.



