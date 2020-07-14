14 проектов реализуются в Костанайской области в рамках ДКЗ в сфере строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков рассказал, как в регионе реализуется Дорожная карта занятости в сфере строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Берик Танжариков, в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» в сфере строительства предусмотрена реализация 14 инфраструктурных проектов 5,1 млрд тенге.

«По развитию жилищного строительства определены 7 проектов (5 проектов реконструкция и 2 проекта строительства) в Амангельдинском, Денисовском, Наурзумском, Федоровском, Житикаринском, Мендыкаринском районах, на общую сумму строительства 1 млрд 183,8 млн тенге», - заявил руководитель управления во время заседания акимата области с участием главы региона Архимедом Мухамбетовым.

Касательно развития объектов образования Берик Танжариков отметил, что сегодня определены три проекта на общую сумму строительства 3 млрд 143,5 млн тенге.

По его информации, 683,8 млн тенге направлено на строительство общежития медколледжа. Освоение на 1 июля составляет 266,9 млн тенге. Срок реализации объекта намечен декабрь текущего года.

«1200 млн тенге - на строительство общежития колледжа автомобильных дорог, проводятся конкурсные процедуры по строительно-монтажным работам, определен авторский и технический надзор. Срок реализации - апрель 2021 года. 1 млрд 259,7 млн тенге по строительству школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района. По итогам полугодия освоение составило 493,8 млн тенге, строительно-монтажные работы выполнены на 20%, забиты 1181 свая, завершены работы по монтажу фундамента здания и по заливке пола котельной, укладке стен и перекрытия, смонтированы 3 котла. Срок реализации - декабрь текущего года», - проинформировал Б. Танжариков.

Кроме того, по строительстве спортивных объектов выделены средства в сумме 676 млн тенге на реализацию двух проектов, из них: 278,8 млн тенге выделяется на реконструкцию здания под школу бокса в Костанае. Планируется, что объект сдадут в октябре текущего года. Также 397,2 млн тенге - на строительство лыжной базы в Костанае. Сдача объекта намечена на октябрь этого года.

В рамках реализации программы предусмотрена реконструкция двух объектов социального обеспечения в городах Костанай и Лисаковск на сумму 89,5 млн.тенге. Так, на сегодня реализуется «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг». Вместе с тем проводится реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг».

«В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» по 14 проектам, администратором которых является управление строительства планируется трудоустроить через центры занятости 659 человек, фактически по итогам полугодия трудоустроено 238 человек. Доля местного содержания по проектам строительства в среднем составляет 89,1%», - отметил Берик Танжариков.