14 пациентов и четыре сотрудника онкоинститута заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов и четыре сотрудника казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) в Алматы заболели коронавирусом. Отделение, где были случаи заражения, закрыто. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По эпидситуации в КазНИИОиР. На сегодня зарегистрировано 14 случаев выявления коронавирусной инфекции среди пациентов данного учреждения и четыре случая с положительным ПЦР-тестом среди сотрудников. В настоящее время проводится внеплановая проверка территориальным управлением санэпидконтроля, принимаются профилактические меры», - ответила она в ходе брифинга в РСК.

По ее словам, все пациенты, подлежащие переводу в инфекционные стационары города, переведены.

«Те пациенты, которые в виду своего состояния здоровья и с учетом оценки транспортабельности, оставлены в стационаре, их всего два человека. Отделение, в котором были зарегистрированы данные случаи, закрыто. То есть, приостановлено плановое поступление больных для оказания медицинской помощи в данное учреждение. Ситуация находится под контролем и внеплановая проверка продолжается», - добавила спикер.

Она добавила, что данное учреждение является республиканским.

«Туда поступают пациенты со всей республики Казахстана, у всех поступивших были результаты ПЦР-тестирования, сейчас проверка доступности тестов проводятся, каждый результат вывернется, действительно ли они проходили тесты. Какие есть нарушения санэпидрежима в данном учреждении, покажет уже проверка», - отметила Асель Калыкова.

Ранее Асель Калыкова сообщила, что в Алматы продолжается рост симптомных больных коронавирусом. На сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%.

Также сообщалось, где в Алматы чаще всего происходят заражения коронавирусом.