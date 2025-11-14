14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1947) родился АЙТАХАНОВ Куаныш Айтаханулы — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Фото: qazaquni.kz

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский зооветеринарный техникум (1965); Московскую ветеринарную академию, ветеринарный врач (1970); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1981).

Трудовая деятельность: ветеринарный фельдшер Кызылкумской райветстанции (1965); главный ветеринарный врач совхоза им. XXII съезда КПСС Алгабасского района Чимкентской области (1970-1973); инструктор Чимкентского обкома партии (1973); второй секретарь Чимкентского обкома ЛКСМК (1973-1975); второй секретарь Ленинского райкома партии (1975-1977); председатель Шардаринского райисполкома (1977-1983); председатель Ленинского райисполкома (1983-1987); первый заместитель председателя Чимкентского облагропрома (1987-1988); первый секретарь горкома, председатель горсовета г. Арысь (1988-1992); глава администрации г. Арысь (1992-1993); заместитель главы администрации Южно-Казахстанской области (05.1993-12.1993); глава администрации, аким Сузакского района Южно-Казахстанской области (1994-1999); аким Сайрамского района ЮКО (1999-2003); аким Отрарского района ЮКО (2003-2005); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по экономической и региональной политике (с 2005 года); секретарь Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (с 2008 года); член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2014-2017).

На занимаемой должности — с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Знак Почета» (1982), «Құрмет» (2004), «Парасат» (2010); медалями «За освоение целинных и залежных земель» (1984), «Астана» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).

42 года назад (1983) родился КУАНТЫРОВ Алибек Сакенович — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Гурьеве (ныне — Атырау). Окончил Томский государственный университет, финансы и кредит, лингвистика и межкультурная коммуникация (2006); Мичиганский университет по стипендии «Болашақ», магистр прикладной экономики (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента внутренней администрации, департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2005-2006); эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2006-2010); начальник управления стратегических разработок департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2010); заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования и департамента бюджетного планирования и прогнозирования МФ РК (2010-2013); заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2013-06.2013); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента РК (2019-2021); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022); министр национальной экономики Республики Казахстан (2022-2024); генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» (2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

42 года назад (1983) родился ОМАРБЕКОВ Бауыржан Бакытулы — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, экономист.

Трудовая деятельность: менеджер по работе с клиентами сектора развития розничного бизнеса филиала АО «Казкоммерцбанк» в Шымкенте (2005-2006); менеджер продаж потребительских кредитов операционного отдела № 814 филиала АО «Казкоммерцбанк» в Шымкенте (2006-2008); заведующий сектором кредитной линии ЮКФ АО «Банк Туран Алем» (2008); координатор сектора универсального кредитования ЮКФ АО «Банк Туран Алем» (2008-2009); начальник отдела розничного кредитования ШФ АО «БТА Банк» (2009-2013); заместитель директора по розничному кредитованию АО «Альянс Банк» (2013); директор ТОО «Центр обслуживания предпринимательства» (2013-2015); заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области» (2015); руководитель ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области» (2015); советник акима Южно-Казахстанской области — представитель акимата области в Астане (2015-2016); заместитель акима Ордабасынского района ЮКО (2016-2018); аким Толебийского района Туркестанской области (2018-2021); государственный инспектор Администрации Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

41 год назад (1984) родился ЗАИТОВ Ринат Рифхатович — депутат Мажилиса Парламента РК, казахский акын (поэт-импровизатор).

Фото: Gov.kz

Родился в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Образование: колледж им. М. Тулебаева г. Семей, специальность: актер драмы; Семипалатинский педагогический институт, специальность: учитель казахского языка и казахской литературы; Казахский университет путей сообщения, специальность: магистр бизнеса и управления. С 2001 года участник и победитель многих айтысов, автор популярных песен на казахском языке.

Трудовая деятельность: актер Молодежного театра «Дарига-ай» (2001-2003); специалист отдела по воспитательной работе и социальным вопросам Семипалатинского государственного университета имени Ш. Кудайбердиулы (2005-2008); художественный руководитель Молодежного театра «Дарига-ай» (2008-2010); артист-айтыскер Алатауского театра традиционного искусства (2017-2018); директор Алатауского театра традиционного искусства (2021-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл», нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».

38 лет назад (1987) родился ЕСДАУЛЕТОВ Диас Рахметович — заместитель акима области Жетысу.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Шанхайский университет Джао Тонг, по программе «Болашақ», специальность «Информационные технологии и телекоммуникационные системы» (2010).

Трудовая деятельность: менеджер Департамента продвижения электронных услуг АО «Национальные информационные технологии» (2012); специалист по мониторингу, руководитель Информационного аналитического центра, директор Департамента управления проектами, руководитель интернет-проекта «История Казахстана», управляющий директор по медиа проектам АО «Казконтент» (2012-2015); руководитель Службы информационного планирования Службы центральных коммуникаций (08.2015-01.2016); руководитель Управления медиа планирования и работы в регионах Службы центральных коммуникаций (2016); руководитель Управления по связям с общественностью и координации с государственными органами Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017); главный эксперт Пресс-службы Премьер-Министра РК (2017); заведующий сектором Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК (09.2017-05.2018); заместитель заведующего Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК (11.2018-01.2019); заместитель заведующего Центром анализа и прогнозирования Администрация Президента РК (2019); руководитель Управления общественного развития Акимата г. Алматы (07.2019-03.2022); заместитель Директора Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (03.2022-07.2024).

На занимаемой должности с июля 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021).