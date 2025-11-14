14 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с диабетом

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в специальной резолюции A/RES/61/225 от 20 декабря 2006 года. Отмечается ежегодно, начиная с 2007 года.

Впервые Всемирный день диабета был проведен Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году с целью координации борьбы с диабетом во всем мире. Отмечается ежегодно в день рождения Фредерика Бантинга — канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.

Международный день логопеда

Неофициальный профессиональный праздник, который отмечается в узком кругу специалистов, занимающихся коррекцией и предупреждением нарушений речи. Цель праздника — информирование человечества о существовании науки о нарушениях речи и способах их устранения посредством специального обучения.

СОБЫТИЯ

В 1944 году из Грузинской ССР началась депортация турок-месхетинцев (также были депортированы курды, хемшилы и месхи-мусульманы). Месхетинские турки были принудительно переселены в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Всего было выселено 115,5 тысяч человек. Депортированные месхетинские турки были рассредоточены по отдельным поселкам в различных областях трех республик Центральной Азии как «спецпоселенцы» (то есть без права изменения места жительства).

В 2006 году состоялось открытие нового здания посольства Соединенных Штатов Америки в Астане, расположенное в трех минутах езды от резиденции Главы государства «Ак Орда», на территории 15,8 тысячи квадратных метров. Помимо здания посольства на территории дипломатической миссии также разместились резиденция посла и корпус морских пехотинцев.

В 2008 году в Баку казахстанская компания «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (англ. State Oil Company of Azerbaijan Republic, сокращенно SOCAR) подписали соглашение о создании Казахстанской каспийской системы транспортировки нефти.

В 2011 году в Казахстане впервые в истории республики прошла «Глобальная неделя предпринимательства». Это международное движение, которое сегодня объединяет миллионы молодых людей по всему миру и вдохновляет их на новые идеи в области бизнеса. Зародилось движение в 2006 году в Великобритании. В ноябре 2010 года в нем приняли участие более 7 миллионов человек по всему миру.

В 2012 году в рамках 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялись выборы в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), в ходе которых Республика Казахстан была впервые избрана членом совета. За кандидатуру Казахстана проголосовали 183 государства.

Избрание нашей страны в крупнейшую правозащитную структуру ООН стало признанием прогресса Казахстана в вопросах последовательного укрепления и защиты универсальных прав и свобод человека, а также ярким свидетельством твердой приверженности активному международному сотрудничеству в этой области.

В 2012 году в Анкаре в рамках мероприятий, посвященных 20-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией, поставлен спектакль на турецком языке из репертуара Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева по драме Думана Рамазана «Кенесары-Кунимжан».

В театральной постановке режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Булата Узакова глубоко раскрыты жизнь казахского хана Кенесары, история, обычаи, традиции, этнография, музыка, мировоззрение казахского народа. Текст постановки был переведен на турецкий язык Турецким центром культуры Юнус Эмре в Астане.

В 2013 году было создано Агентство по защите прав потребителей, деятельность которого заключается в осуществлении контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.

В 2018 году 120 миротворцев из Казахстана пополнили ряды «голубых касок ООН» в составе Временных сил ООН в Ливане. Главная задача миссии — контролировать ливано-израильскую границу и поддерживать мир и безопасность в Ливане.

Казахстанские миротворцы проводят патрулирование вдоль «голубой линии», на наблюдательных пунктах, во взаимодействии с ливанскими Вооруженными силами и местным населением, с целью предотвращения эскалации напряженности.

В 2019 году в Москве прошла международная конференция «Роль Ораз-Мухаммеда Онданулы в современной истории», посвященная изучению личности и деятельности Ораз-Мухаммеда — основателя дипломатических отношений Казахстана и России, султана из династии Джучи.

Ораз-Мухаммед — известный султан, выходец из Туркестана, который в возрасте 16 лет попал на территорию московского государства и проявил себя как государственник и военачальник, создал основу для добрых, мирных дипломатических отношений между двумя соседними государствами.

В 2019 году более 700 артистов Государственной академической филармонии Астаны приняли участие в казахстанском флешмобе #Abai175. Это самая масштабная акция, посвященная предстоящему юбилейному празднованию 175-летия Абая: продолжив современную традицию популярного челленджа, столичный коллектив установил своеобразный рекорд по количеству участников.

В 2020 году была введена в обращение почтовая марка серии «Золотой фонд казахского кино» на тему «50 лет художественному фильму „Конец атамана“. Номинал почтовой марки — 300 тенге. Тираж составляет 10 тысяч штук.

В 2021 году в Стамбуле Совет сотрудничества тюркоязычных государств в рамках работы VIII саммита стран — членов ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств.

В 2023 году Высшая школа бизнеса НУ (NU) официально получила международную аккредитацию Ассоциации MBA (AMBA) и Ассоциации бизнес-выпускников (BGА). Совместная аккредитация AMBA и BGA выдается не более 300 бизнес-школам по всему миру после обстоятельного процесса оценки. Школы, подающие на аккредитацию в первый раз, проходят четырехступенчатый процесс оценки, включающий письменные отчеты и визит иностранной делегации.

В 2024 году на чемпионате Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Талдыкоргане 13-летняя Снежана Кашкарова выполнила норматив мастера спорта международного класса, что в таком возрасте является сенсацией. В первенстве принимали участие 212 спортсменов (136 мужчин, 76 женщин) из 17 регионов.

В 2024 году ко дню Национальной валюты в павлодарском музее «Ertis» открылась выставка «Национальная валюта — тенге». Среди экспонатов были выставлены банкноты и монеты, различные коллекционные образцы, собранные в течение более полувека местным коллекционером-нумизматом Толегеном Калиевым.

Коллекционер Толеген Калиев — ветеран органов внутренних дел. Нумизматикой занимается с 7-летнего возраста. Причиной этому стал его интерес к истории. Им собраны самые разные деньги и разнообразные коллекционные образцы, большинство из них имеют свою историю.