14 новых школ построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Жамбылской области будет построено 14 новых школ, тем самым планируется решить проблемные вопросы трех с дефицитом мест, одной аварийной и одной трехсменной школы. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

В текущем году 285 школ будут обустроенными теплыми санузлами. Таким образом, данный вопрос будет решен в 100% школ области. Также все школы будут охвачены системами видеонаблюдения.

В сфере здравоохранения планируется приобрести 18 автомашин скорой помощи, довести уровень медицинского оснащения до 92%, продолжить активную работу по внедрению ОСМС.

Кроме того, в регионе будет построена 91 спортивная площадка, выдано свыше 1200 грантов для молодежи, начнется строительство легкоатлетического и гимнастического манежей.