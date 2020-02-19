14 новых школ построят в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Жамбылской области будет построено 14 новых школ, тем самым планируется решить проблемные вопросы трех с дефицитом мест, одной аварийной и одной трехсменной школы. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
В текущем году 285 школ будут обустроенными теплыми санузлами. Таким образом, данный вопрос будет решен в 100% школ области. Также все школы будут охвачены системами видеонаблюдения.
В сфере здравоохранения планируется приобрести 18 автомашин скорой помощи, довести уровень медицинского оснащения до 92%, продолжить активную работу по внедрению ОСМС.
Кроме того, в регионе будет построена 91 спортивная площадка, выдано свыше 1200 грантов для молодежи, начнется строительство легкоатлетического и гимнастического манежей.
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