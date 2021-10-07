14 населенных пунктов Сарысуского района Жамбылской области получили голубое топливо

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Газификация населенных пунктов активно продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, начаты работы по прокладке газопровода в 14-ти населенных пунктах Сарысуского района.

Длина газопровода составляет 362 километра. Подрядчик ТОО «Газстройэкспертиза» начал строительство в 2020 году. В 2021 году на укладку газопровода предусмотрено 2,2 миллиарда тенге. Часть работ уже завершена, газ подведен к восьми селам – это Игилик, Жайылма 1,2 ГРП, Кызылдихан, Маятас, Уйым, Жанаталап.

Природный газ получат более 44 тысяч жителей Сарысуского района. Доля газоснабжения населения региона достигнет 97%. Новая жизнь начнется как для сельчан, так и для предпринимателей, которые избавятся от необходимости использовать в производственном процессе твердое топливо.

В настоящее время ведутся работы по прокладке газопроводов в населенный пункт Саудакент, отметили в ведомстве.

Проблема обеспечения сельского населения Жамбылской области голубым топливом должна решиться в ближайшей перспективе.

В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева национальным оператором АО «КазтрансГаз», совместно с акиматом Жамбылской области, в Рыскуловском районе на сегодняшний день из 42 населенных пунктов на территории района к 24 полностью подведен газ. Разработана проектно-сметная документация, получено заключение госэкспертизы по газификации 11 из 18 сел. В оставшихся семи населенных пунктах из-за малочисленности проживающего там населения признано экономически невыгодным подведение природного газа. В Таласском районе в 2022 - 2023 годах планируется газифицировать села Акколь, Актобе и Кызылауит. На эти цели выделено 2,7 миллиарда тенге. Проведены работы по прокладке подводящих газопроводов к семи населенным пунктам Кордайского района, этот проект стоимостью 5,7 млрд тенге дал возможность запланировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к нескольким населенным пунктам Кордая. Продолжением станет строительство газопровода протяженностью 42 км и стоимостью 3,7 млрд. силами АО «КазТрансГаз» за счет инвестпрограммы. Вторая фаза включает реконструкцию АГРС «Кордай» с увеличением ее пропускной способности.

На сегодняшний день в Жамбылской области газифицировано чуть более половины населенных пунктов, то есть 51,8 процента. Тем не менее, природным газом обеспечено порядка 900 тысяч человек при общей численности населения жамбылского региона 1,2 млн. Планируется, что остальные населенные пункты региона газифицируют к 2027 году.