14 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

84 года назад (1941) родился ИХТЫМБАЕВ Нуржуман Байжуманович — первый казахский актер кино, сыгравший в Голливуде.

Фото: brod.kz

Окончил Панфиловское педагогическое училище, преподаватель музыки и сценической речи (1966); актерский факультет студии киноактеров при Госкино КазССР, актер кино и дубляжа (1968).

В 1966 году в аул, где он жил и работал, приехала съемочная группа фильма «Тревожное утро». Обаятельного паренька приметили и пригласили сниматься в кино. После успешного дебюта Ихтымбаев стал штатным актером киностудии «Казахфильм». Участие в таких известных картинах, как «Песнь о Маншук» и «Седьмое небо», где он сыграл роли неунывающих, веселых и жизнерадостных балагуров, определило его дальнейшую творческую судьбу. Одна из работ актера — главная роль в картине Асанали Ашимова «Дом у соленого озера», рассказывающий о судьбе переселенцев разных национальностей, сосланных в Казахстан в 40-е годы.

Снимался в фильмах «Тревожное утро» (1966), «Конец атамана» (1970), «Шок и Шер» (1972), «Я — Тянь-Шань» («Мосфильм», 1972), «Третья сторона медали» (1976), «Клад Черных гор» (1978), «Великий самоед» («Мосфильм», 1981), «Человек-олень» (1985), «Кто ты, всадник?» (1987), «Шанырак» (1987), «Юность Жамбыла» (1996) и др.

63 года назад (1962) родился СЕЙДУЛЛАУЛЫ Женис — композитор, певец, дирижер, музыкальный продюсер, заслуженный деятель РК.

Фото: Wikipedia

Родился в Кызылординской области. Окончил Чимкентскую музыкальную школу, хоровой дирижер (1982); Республиканское эстрадное цирковое училище имени Ж. Елебекова, эстрадный вокал (1985); Таразский государственный университет, экономист (2005); магистратуру факультета эстрадного искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, магистр искусств (2012).

Трудовая деятельность: артист оркестра ансамбля «Гүлдер» (1984-1987); артист-инструменталист ансамбля «Арқас» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая (1989-1994); главный дирижер Государственного ансамбля «Гүлдер» (1994-1997); солист Алматинской областной филармонии имени Суюнбая (1998-2004); заместитель заведующего идеологическим отделом Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2005); директор ансамбля «Гүлдер» филиала АО «Қазақ әуендері» (2006); региональный директор АО «Қазақ әуендері» в г. Алматы (2013); проректор по творческой работе и внешним связям Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова (2013-2014); директор республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова (2014); директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла (2016-2018); директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» (2018).

Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «550-летие Казахского ханства» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018).

53 года назад (1972) родился КРЮКОВ Андрей Александрович — вице-президент по вопросам международного сотрудничества Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Фото: aquatics.kz

Родился в г. Алматы. Окончил училище Олимпийского резерва № 2 г. Алматы (1990); Казахский институт физической культуры, физическая культура и спорт (1994); Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, MBA Евроменеджмент (2011); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, маркетинг (2011).

Трудовая деятельность: Федерация плавания Республики Казахстан (1996-2001); спортивный директор Федерации плавания РК (2001-2005); генеральный директор Федерации водных видов спорта РК (2005-2008); вице-президент Азиатской федерации плавания (AASF) (с 2006 года); генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК (2008); генеральный координатор Зимних Азиатских игр Олимпийского совета Азии (ОСА) (с 2011 года); вице-президент Национального олимпийского комитета РК по вопросам международного сотрудничества (2015, переизбран в 2020 году); советник заместителя Премьер-министра РК (2015-2016); президент Федерации водных видов спорта РК (с 2019 года).

На занимаемой должности — с мая 2020 года.

Мастер спорта СССР (1989), мастер спорта Международного класса РК по водному поло (1994), заслуженный тренер РК (2010); неоднократный призер чемпионатов и обладатель Кубков РК по водному поло; победитель Азиатских игр (Хиросима, Япония, 1994).

Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

45 лет назад (1980) родился АБДРАХМАНОВ Рустам Туралыевич — начальник Оперативно-криминалистического департамента МВД РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылском районе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую Академию, специальность «Правоведение» (2001); Казахскую Академию труда и социальных отношений, специальность «Экономика и финансы» (2009); Карагандинскую Академию МВД РК имени Б. Бейсенова, специальность «Правоохранительная деятельность» (2011); Гуманитарный университет транспорта и права имени Д. Кунаева, специальность «Государственное и местное управление» (2016); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе дополнительного профессионального образования МВА, специальность «Национальная безопасность и противодействие коррупции» (2018).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь, заместитель начальника Следственного отдела, начальник Следственного отдела управления внутренних дел Бостандыкского района, ГУВД города Алматы (03.2002-11.2008); заместитель начальника управления внутренних дел Бостандыкского района по следственной работе, ДВД города Алматы (11.2008-10.2010); начальник отдела по расследованию имущественных преступлений Следственного управления, департамента внутренних дел города Алматы (10.2011-06.2013); заместитель начальника военно-следственного управления, Следственного комитета МВД РК (06.2013-02.2014); начальник управления дознания ДВД города Алматы, исполняющий обязанности начальника управления полиции Алмалинского района, департамента внутренних дел города Алматы (02.2014-09.2017); начальник Следственного управления департамента полиции города Алматы (09.2017-11.2019); заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе (11.2019-08.2022); заместитель начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе, г. Конаев (08.2022-06.2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

Награжден медалями: 3, 2 и 1 степени «За безупречную службу в ОВД РК», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Қазақстан полициясына 25 жыл», «Қазақстан полициясына 30 жыл», «ҚР ІІМ тергеу қызметіне 60 жыл»; юбилейными медалями «Астана 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл».