14-летняя жительница Туркестанской области уехала в Алматы без разрешения матери

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - В дежурную часть Жетысайского РОП обратилась жительница района с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь ушла ночью из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Родители девочки попытались самостоятельно найти свою дочь, но после безрезультативных поисков обратились в полицию.

Районные полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Стражи порядка направили фото и приметы 14-летней девочки во все подразделения органов внутренних дел. На поиски пропавшей без вести ориентировали весь личный состав Жетысайского РОП и криминальной полиции ДП Туркестанской области. Оперативники опросили родственников и знакомых несовершеннолетней, а также провели подворный обход близлежащих территорий.

Полицейские установили, что подросток едет по маршруту «Алматы-Жетысай». Специальная группа, созданная из числа опытных сотрудников местной полицейской службы и криминальной полиции Жетысайского РОП около 5 часов стала проверять автобусы на трассе «Алматы-Жетысай». При проверке очередного, шестого по счету автобуса полицейские обнаружили пропавшую девочку. Стражи порядка доставили ее к родителям живой и здоровой и передали в руки матери, с которой провели профилактическую беседу.

Как выяснили полицейские, 14-летняя девочка вместе со своей подругой выехали в Алматы, где решили погулять по городу. Мать девушки выразила огромную благодарность сотрудникам полиции Жетысайского РОП, днём и ночью искавших несовершеннолетнюю дочь, которую вернули домой живой и здоровой.

Всего с начала года сотрудники криминальной полиции и районных подразделений ДП Туркестанской области разыскали и вернули домой 14 несовершеннолетних детей. Как отмечают полицейские, в большинстве случаев причинами ухода подростков из дома является недопонимание между родителями и детьми, а также семейные ссоры.