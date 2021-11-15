14-летняя казахстанка в четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова в четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире «Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship» она выступала в весовой категории до 44 кг среди обладателей зеленых поясов и заняла первое место. Жибек провела три схватки. Ее соперницами были представители Франции, Бразилии и ОАЭ.

«В четвертый раз прославляю Казахстан на чемпионате мира! Сегодня в «Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship» я выступала в весовой категории до 44 кг среди обладателей зеленых поясов и заняла первое место. Я провела три схватки», - написала на своей странице в сети Instagram юная чемпионка.

























Она призналась, что в этот раз ей было сложно гонять вес.

«Я уже дважды снижала свой вес за один месяц. Вы знаете, что до этого, неделю назад, я сбросила три килограмма и стала чемпионом мира по джиу-джитсу (не-ваза). И вот, спустя неделю, для участия второго турнира, мне пришлось сбросить еще три килограмма. Нелегко было избавиться от последних 200 граммов», - добавила спортсменка.

Жибек также пояснила, почему два раза подряд участвовала на чемпионатах мира.

«В 2020 году я планировала выступать в сегодняшнем турнире Abu Dhabi World Jiu Jitsu Championship, но, в связи с карантинными ограничениями, соревнование проводилось только среди взрослых. А в этом году, после того, как ослабили карантин, организаторы разрешили выступать детям и подросткам. Я, естественно, отказаться от такого шанса не могла. Аллах дал мне возможность стать дважды подряд чемпионкой мира и я стала упорно тренироваться. Слава богу, все прошло по плану», - заявила она.









Воспитанница клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat Batyr - QTT», который является филиалом академии Qazaqstan Top Team, также поблагодарила своего тренера Нурсултана Орынбасарова, руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, известного бойца Ардака Назарова, а также всех казахстанцев за веру и поддержку.

В данном чемпионате участие принимали и другие казахстанцы, которые показали хорошие результаты. Воспитанники клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурай Алтынбек стала двукратной чемпионкой мира (она неделю назад выиграла свое первое золото на мировой арене) и Райымбек Ержан - двукратным бронзовым призером ЧМ (также неделю назад выиграл бронзу). Они тренируются под руководством Самата Айтпанбета и Елжана Жумадила.

В первый день ЧМ в целом спортсмены этого клуба завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. Все они представляли возрастную категорию от 8 до 15 лет. Таким образом, сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате среди детей и юношей.