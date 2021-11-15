+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

14-летняя казахстанка в четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

15 Ноября 2021 01:19
Поделиться:
14-летняя казахстанка в четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова в четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Шымбулак» готовится к проведению очередных этапов Кубка мира по фристайлу
Представительница РК завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси Казахстанка стала второй в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

В турнире «Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship» она выступала в весовой категории до 44 кг среди обладателей зеленых поясов и заняла первое место. Жибек провела три схватки. Ее соперницами были представители Франции, Бразилии и ОАЭ.

«В четвертый раз прославляю Казахстан на чемпионате мира! Сегодня в «Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship» я выступала в весовой категории до 44 кг среди обладателей зеленых поясов и заняла первое место. Я провела три схватки», - написала на своей странице в сети Instagram юная чемпионка.









Она призналась, что в этот раз ей было сложно гонять вес.

«Я уже дважды снижала свой вес за один месяц. Вы знаете, что до этого, неделю назад, я сбросила три килограмма и стала чемпионом мира по джиу-джитсу (не-ваза). И вот, спустя неделю, для участия второго турнира, мне пришлось сбросить еще три килограмма. Нелегко было избавиться от последних 200 граммов», - добавила спортсменка.

Жибек также пояснила, почему два раза подряд участвовала на чемпионатах мира.

«В 2020 году я планировала выступать в сегодняшнем турнире Abu Dhabi World Jiu Jitsu Championship, но, в связи с карантинными ограничениями, соревнование проводилось только среди взрослых. А в этом году, после того, как ослабили карантин, организаторы разрешили выступать детям и подросткам. Я, естественно, отказаться от такого шанса не могла. Аллах дал мне возможность стать дважды подряд чемпионкой мира и я стала упорно тренироваться. Слава богу, все прошло по плану», - заявила она.




Воспитанница клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat Batyr - QTT», который является филиалом академии Qazaqstan Top Team, также поблагодарила своего тренера Нурсултана Орынбасарова, руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, известного бойца Ардака Назарова, а также всех казахстанцев за веру и поддержку.

В данном чемпионате участие принимали и другие казахстанцы, которые показали хорошие результаты. Воспитанники клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурай Алтынбек стала двукратной чемпионкой мира (она неделю назад выиграла свое первое золото на мировой арене) и Райымбек Ержан - двукратным бронзовым призером ЧМ (также неделю назад выиграл бронзу). Они тренируются под руководством Самата Айтпанбета и Елжана Жумадила.

В первый день ЧМ в целом спортсмены этого клуба завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. Все они представляли возрастную категорию от 8 до 15 лет. Таким образом, сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате среди детей и юношей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Боевые искусства  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
«Шымбулак» готовится к проведению очередных этапов Кубка мира по фристайлу
Представительница РК завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту
Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси
Казахстанка стала второй в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 Землетрясение произошло в 175 км от Алматы
3 В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
4 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
5 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
6 Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Читайте также
Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы
Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
Землетрясение произошло в 175 км от Алматы
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив