14-летняя девочка спасла младшую сестру при пожаре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за выходные и праздничные дни произошло 11 пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям, ​в одном из пожаров пострадала 14-летняя девочка, которая спасала себя и младшую сестру от огня. Она получила ожоги второй степени кистей рук и предплечий. Девочку госпитализировали в детскую областную больницу. По информации пресс-службы управления здравоохранения, состояние ее средней степени тяжести, стабильное, находится в отделении.

«Пожар произошел утром 1 января в частном секторе Петропавловска. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, веранда, помещение кочегарки, повредил помещение кухни, личные вещи, межкомнатные стены. Общая площадь пожара 50 квадратных метров. Пожарные вовремя вынесли из дома два газовых баллона. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.

Всего из-за возгораний за пять выходных дней пострадали семь жилых домов, две хозпостройки и один автомобиль. Зафиксировали спасатели 10 случаев горения, которые не привели к возникновению пожара и были своевременно ликвидированы.