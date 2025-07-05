14 казахстанских боксёров выступят в полуфинале Кубка мира в Астане
Сегодня в Астане состоятся полуфинальные поединки этапа Кубка мира по боксу. В соревнованиях, проходящих во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, примут участие 14 представителей Казахстана, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В двух сессиях – дневной и вечерней – наши боксёры встретятся с соперниками из Турции, Индии, Азербайджана, Японии, Болгарии, Бразилии и других стран.
Дневная сессия (начало в 14:00):
- Виктория Графеева (60 кг) – Санджу Санджу (Индия)
- Наталья Богданова (70 кг) – Патрисия Мбата (Нигерия)
- Нурбек Оралбай (80 кг) – Мерт Аюбуга (Турция)
- Назым Кызайбай (48 кг) – Никару Шинохара (Япония)
- Санжар Ташкенбай (50 кг) – Субхан Мамедов (Азербайджан)
- Бекзат Нурдаулетов (85 кг) – Самет Ерсой (Турция)
Вечерняя сессия (начало в 19:00):
- Аида Әбікеева (65 кг) – Бусеназ Сюрменели (Турция)
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг) – Джамуал Абхинаш (Индия)
- Айбек Оралбай (+90 кг) – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан)
- Алуа Балкибекова (51 кг) – Каролина Барбоса де Алмейда (Бразилия)
- Айдана Забынбекова (57 кг) – Жасмин Жасмин (Индия)
- Надежда Рябец (75 кг) – Бусра Исильдар (Турция)
- Махмуд Сабырхан (55 кг) – Ясен Радев (Болгария)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг) – Никхил Дубей (Индия)
Представители национальной сборной Казахстана – чемпионы мира и Азии, финалисты международных турниров.
Казахстанские боксёры представлены в каждом весовом дивизионе и рассчитывают на максимальное количество финалов. Итоговые бои Кубка мира состоятся 6 июля.
О готовности к финальным поединкам накануне заявила Елдана Талипова