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    08:33, 05 Июль 2025 | GMT +5

    14 казахстанских боксёров выступят в полуфинале Кубка мира в Астане

    Сегодня в Астане состоятся полуфинальные поединки этапа Кубка мира по боксу. В соревнованиях, проходящих во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, примут участие 14 представителей Казахстана, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Махмуд Сабырхан
    Фото: НОК РК

    В двух сессиях – дневной и вечерней – наши боксёры встретятся с соперниками из Турции, Индии, Азербайджана, Японии, Болгарии, Бразилии и других стран.

    Дневная сессия (начало в 14:00):

    1. Виктория Графеева (60 кг) – Санджу Санджу (Индия)
    2. Наталья Богданова (70 кг) – Патрисия Мбата (Нигерия)
    3. Нурбек Оралбай (80 кг) – Мерт Аюбуга (Турция)
    4. Назым Кызайбай (48 кг) – Никару Шинохара (Япония)
    5. Санжар Ташкенбай (50 кг) – Субхан Мамедов (Азербайджан)
    6. Бекзат Нурдаулетов (85 кг) – Самет Ерсой (Турция)

    Вечерняя сессия (начало в 19:00):

    1. Аида Әбікеева (65 кг) – Бусеназ Сюрменели (Турция)
    2. Ертуган Зейнуллинов (65 кг) – Джамуал Абхинаш (Индия)
    3. Айбек Оралбай (+90 кг) – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан)
    4. Алуа Балкибекова (51 кг) – Каролина Барбоса де Алмейда (Бразилия)
    5.  Айдана Забынбекова (57 кг) – Жасмин Жасмин (Индия)
    6. Надежда Рябец (75 кг) – Бусра Исильдар (Турция)
    7. Махмуд Сабырхан (55 кг) – Ясен Радев (Болгария)
    8. Сабыржан Аккалыков (75 кг) – Никхил Дубей (Индия)

    Представители национальной сборной Казахстана – чемпионы мира и Азии, финалисты международных турниров.

    Казахстанские боксёры представлены в каждом весовом дивизионе и рассчитывают на максимальное количество финалов. Итоговые бои Кубка мира состоятся 6 июля.

    О готовности к финальным поединкам накануне заявила Елдана Талипова 

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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