14 казахстанских боксёров выступят в полуфинале Кубка мира в Астане

В двух сессиях – дневной и вечерней – наши боксёры встретятся с соперниками из Турции, Индии, Азербайджана, Японии, Болгарии, Бразилии и других стран.

Дневная сессия (начало в 14:00):

Виктория Графеева (60 кг) – Санджу Санджу (Индия) Наталья Богданова (70 кг) – Патрисия Мбата (Нигерия) Нурбек Оралбай (80 кг) – Мерт Аюбуга (Турция) Назым Кызайбай (48 кг) – Никару Шинохара (Япония) Санжар Ташкенбай (50 кг) – Субхан Мамедов (Азербайджан) Бекзат Нурдаулетов (85 кг) – Самет Ерсой (Турция)

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

Аида Әбікеева (65 кг) – Бусеназ Сюрменели (Турция) Ертуган Зейнуллинов (65 кг) – Джамуал Абхинаш (Индия) Айбек Оралбай (+90 кг) – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) Алуа Балкибекова (51 кг) – Каролина Барбоса де Алмейда (Бразилия) Айдана Забынбекова (57 кг) – Жасмин Жасмин (Индия) Надежда Рябец (75 кг) – Бусра Исильдар (Турция) Махмуд Сабырхан (55 кг) – Ясен Радев (Болгария) Сабыржан Аккалыков (75 кг) – Никхил Дубей (Индия)

Представители национальной сборной Казахстана – чемпионы мира и Азии, финалисты международных турниров.

Казахстанские боксёры представлены в каждом весовом дивизионе и рассчитывают на максимальное количество финалов. Итоговые бои Кубка мира состоятся 6 июля.

О готовности к финальным поединкам накануне заявила Елдана Талипова