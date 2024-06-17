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    17:39, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    14 иорданцев погибли, 17 пропали без вести во время хаджа в Саудовской Аравии

    14 иорданцев погибли, 17 пропали без вести во время хаджа в Саудовской Аравии
    Фото: Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии

    14 иорданцев погибли во время хаджа - ежегодного мусульманского паломничества в Саудовской Аравии, некоторые из них - из-за теплового удара, а еще 17 человек пропали без вести, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на министерство иностранных дел Иордании.

    Сообщается, что смерть наступила из-за жарких погодных условий. Ожидается, что температура в Мекке достигнет 47 градусов по Цельсию в понедельник.

    В четверг министерство здравоохранения Саудовской Аравии выпустило рекомендацию, предупреждающую о резком повышении температуры. Паломникам рекомендовалось избегать обезвоживания и пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

    Министерство иностранных дел Иордании заявило, что координирует с властями Саудовской Аравии процедуры захоронения или транспортировки тел умерших в соответствии с пожеланиями их семей.

    Директор Управления операций и консульских дел МИД Иордании Суфьян аль-Куда выразил соболезнования и сочувствие семьям погибших паломников, а также заявил, что умершие и пропавшие паломники не входили в официальную иорданскую делегацию хаджа.

    Он призвал также всех жителей Иордании, совершающих хадж, в любое время обращаться за помощью.

    Кроме того, совместно с властями Саудовской Аравии продолжаются поиски 17 пропавших без вести иорданских паломников.

    По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, хадж, который завершится в среду, является одним из крупнейших массовых мероприятий в мире, в котором, как ожидается, в этом году примут участие более 1,8 миллиона паломников.

    За последние 30 лет давки, пожары в палатках, жара и другие факторы стали причиной гибели сотен людей во время паломничества.

     

    Теги:
    Мекка В мире Саудовская Аравия Хадж Происшествия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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