14 иорданцев погибли, 17 пропали без вести во время хаджа в Саудовской Аравии

14 иорданцев погибли во время хаджа - ежегодного мусульманского паломничества в Саудовской Аравии, некоторые из них - из-за теплового удара, а еще 17 человек пропали без вести, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на министерство иностранных дел Иордании.

Сообщается, что смерть наступила из-за жарких погодных условий. Ожидается, что температура в Мекке достигнет 47 градусов по Цельсию в понедельник.

В четверг министерство здравоохранения Саудовской Аравии выпустило рекомендацию, предупреждающую о резком повышении температуры. Паломникам рекомендовалось избегать обезвоживания и пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

To prevent heatstroke, minimizing exposure to direct sunlight in the Holy Sites is best.#Hajj_1445H#Ease_and_Tranquility pic.twitter.com/ogrL4NHZG4 — Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) June 16, 2024

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что координирует с властями Саудовской Аравии процедуры захоронения или транспортировки тел умерших в соответствии с пожеланиями их семей.

Директор Управления операций и консульских дел МИД Иордании Суфьян аль-Куда выразил соболезнования и сочувствие семьям погибших паломников, а также заявил, что умершие и пропавшие паломники не входили в официальную иорданскую делегацию хаджа.

Он призвал также всех жителей Иордании, совершающих хадж, в любое время обращаться за помощью.

Кроме того, совместно с властями Саудовской Аравии продолжаются поиски 17 пропавших без вести иорданских паломников.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, хадж, который завершится в среду, является одним из крупнейших массовых мероприятий в мире, в котором, как ожидается, в этом году примут участие более 1,8 миллиона паломников.

За последние 30 лет давки, пожары в палатках, жара и другие факторы стали причиной гибели сотен людей во время паломничества.