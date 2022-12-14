14 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

14 Декабря 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Высшей школы Республики Казахстан, лауреат премии им. Ш. Уалиханова.

Уроженец Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет имени аль-Фараби), аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске.

Трудовая деятельность: старший лаборант, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ш. Уалиханова Академии наук КазССР (1979-1990); заместитель директора по научной работе (1992-1998); заведующий группой Института археологии имени А. Маргулана (1998-1999); профессор кафедры археологии и этнологии (с 1999 года); декан исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2002-2008).

Является одним из первооткрывателей уникальных палеолитических стоянок Кызылтау, Шоктас, Коскурган. Автор свыше 100 научных работ, в том числе 32 монографий. Подготовил 6 кандидатов исторических наук.

52 года назад (1970) родился МАМЫРОВ Маулен Сатымбайулы - борец, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, одиннадцатикратный чемпион Казахстан, серебряный призер Олимпийских игр.

Уроженец Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова.

Трудовая деятельность: член национальной сборной РК (с 1989 года); тренер-преподаватель специальной детской и юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Талдыкорган (1991-2003); капитан национальной сборной команды РК по вольной борьбе, спортсмен-инструктор дирекции штатных национальных команд Министерства туризма и спорта РК (1996-2004); вице-президент федерации по вольной и греко-римской борьбе Алматинской области (2005-2007); директор Центра подготовки олимпийского резерва Алматинской области (с 2007 года).

Бронзовый призер мирового чемпионата 1988 года, серебряный призер молодежных игр СССР 1989 года, победитель Кубка СССР (Тбилиси, 1990), чемпион СССР (Гомель, 1990), серебряный призер чемпионата СНГ 1992 года (Москва), чемпион Азиатских игр 1994 года (Япония, Хиросима), Кубка Азии 1995 года (Индонезия), чемпион Игр Средней Азии 1995 года (Ташкент, Узбекистан), серебряный призер ХХI Олимпийских игр 1996 года (США, Атланта), серебряный призер чемпионата мира 1997 года (РФ, Красноярск), Среднеазиатских игр 1997 года (Алматы), Восточноазиатских игр 1997 года (Корея, Пусан) и 2001 года (Япония, Осака), чемпион Азии 1999 года (Ташкент, Узбекистан). Неоднократный победитель международного турнира.

Награжден орденом «Айбын» 1-й степени.

47 лет назад (1975) родиласьКУЛЬБАЕВА Айжан Адиловна - судья суда № 2 района «Байконыр» города Астана.

Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави (1996).

Трудовая деятельность: юрист фирмы «Даул» Южно-Казахстанской области (1996-1997); полицейский обслуживающего персонала и охраны ХОЗО главного УВД Южно-Казахстанской области (1997-1998); помощник государственного нотариуса государственной нотариальной конторы № 3 управления юстиции ЮКО (1998); ведущий специалист-консультант, ведущий специалист отдела организации работы судов управления юстиции ЮКО (1998-2001); главный специалист администратора судов ЮКО Комитета по судебному администрированию (2001-2003); главный специалист, начальник отдела организации деятельности судов администратора судов Астаны Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2003-2004); судья Лисаковского городского суда Костанайской области (2004-2010); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области (2010-2014); судья районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны (2014-2018); член Высшего судебного совета (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награждена нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» ІІ ст.