14 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1953) родился ТАЙМАГАМБЕТОВ Жакен Кожахметович – археолог, доктор исторических наук, профессор, академик, главный научный сотрудник Национального музея РК.

Фото: instagram.com/nationalmuseumkz

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет имени аль-Фараби), аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР.

Трудовая деятельность: старший лаборант, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ш. Уалиханова Академии наук КазССР (1979-1990); заместитель директора по научной работе (1992-1998); заведующий группой Института археологии имени А. Маргулана (1998-1999); профессор кафедры археологии и этнологии (с 1999 года); декан исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2002-2008).

14 декабря 2023 года при поддержке Министерства культуры и информации РК Национальным музеем РК и Институтом археологии имени А. Маргулана Министерства науки и высшего образования РК была организована Международная научно-практическая конференция «Жакен Таймагамбетов и проблемы палеолита Евразии», посвященная 70-летнему юбилею археолога, доктора исторических наук, профессора, профессора, академика НАН РК, автора уникальных научных открытий древнейшей истории Казахстана Жакена Таймагамбетова.

Первооткрыватель уникальных палеолитических стоянок Кызылтау, Шоктас, Коскурган. Автор свыше 100 научных работ, в том числе 32 монографий. Подготовил шесть кандидатов исторических наук.

55 лет назад (1970) родился МАМЫРОВ Маулен Сатымбайулы – борец, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, одиннадцатикратный чемпион Казахстана, серебряный призер Олимпийских игр.

Фото: zharar.info/kz

Родился в Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова.

Трудовая деятельность: член национальной сборной РК (1989); тренер-преподаватель специальной детской и юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Талдыкорган (1991-2003); капитан национальной сборной команды РК по вольной борьбе, спортсмен-инструктор дирекции штатных национальных команд Министерства туризма и спорта РК (1996-2004); вице-президент федерации по вольной и греко-римской борьбе Алматинской области (2005-2007); директор Центра подготовки олимпийского резерва Алматинской области (2007).

Бронзовый призер мирового чемпионата 1988 года, серебряный призер молодежных игр СССР 1989 года, победитель Кубка СССР (Тбилиси, 1990), чемпион СССР (Гомель, 1990), серебряный призер чемпионата СНГ 1992 года (Москва), чемпион Азиатских игр 1994 года (Япония, Хиросима), Кубка Азии 1995 года (Индонезия), чемпион Игр Средней Азии 1995 года (Ташкент, Узбекистан), серебряный призер ХХVI Олимпийских игр 1996 года (США, Атланта), серебряный призер чемпионата мира 1997 года (РФ, Красноярск), Среднеазиатских игр 1997 года (Алматы), Восточноазиатских игр 1997 года (Корея, Пусан) и 2001 года (Япония, Осака), чемпион Азии 1999 года (Ташкент, Узбекистан). Неоднократный победитель международного турнира.

Награжден орденом «Айбын» 1-й степени.

54 года назад (1971) родился ЕСТЕНОВ Жасулан Токкожаевич – аким Карасайского района Алматинской области.

Фото: Қарасай ауданы әкімінің аппараты

Родился в селе Узун-Агач Джамбулского района Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и управление в отраслях АПК.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор НК по Медеускому и Алмалинскому району г. Алматы (1999-2001); начальник Алмалинского районного финансового отдела г. Алматы (2001-2006); заместитель акима Ауэзовского района г. Алматы (2006-2010); заместитель акима города Кокшетау Акмолинской области (2010-2012); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2012-04.2016); аким Алмалинского района г. Алматы (04.2016-01.2019); советник директора ТОО «Ер-Ай Инвест» (01.2019-02.2021); руководитель Управления финансов Алматинской области (02.2021-08.2022).

На занимаемой должности с августа 2022 года.

54 года назад (1971) родился САУКОМБЕКОВ Саят Махметович – руководитель Департамента собственной безопасности Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: dknews.kz

Родился в городе Абай Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, специальность «Юрист» (1998).

Трудовая деятельность: горнорабочий шахты «Топарская» производственного объединения по добыче угля «Карагандауголь» (1992); горнорабочий шахты «Шерубай-Нуринская» производственного объединения по добыче угля (Карагандауголь) (12.1992-10.1993); коммерческий агент корпорации «Кредо» города Абай Карагандинской области (10.1993-09.1994); следователь следственного отдела Абайского районного управления внутренних дел Карагандинской области (10.1998-2000); помощник прокурора Абайского района Карагандинской области, прокурор, старший прокурор управления прокуратуры Карагандинской области, заместитель прокурора города Жезказган, города Темиртау, города Караганды, начальник управления прокуратуры Карагандинской области (2000-2012); заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (04.2012-2014); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-06.2019); руководитель Департамента экономических расследований по Павлодарской области МФ РК (2019); руководитель Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

50 лет назад (1975) родилась КУЛЬБАЕВА Айжан Адиловна –председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Фото: Informburo

Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави (1996).

Трудовая деятельность: юрист фирмы «Даул» Южно-Казахстанской области (1996-1997); полицейский обслуживающего персонала и охраны ХОЗО главного УВД Южно-Казахстанской области (1997-1998); помощник государственного нотариуса государственной нотариальной конторы № 3 управления юстиции ЮКО (1998); ведущий специалист-консультант, ведущий специалист отдела организации работы судов управления юстиции ЮКО (1998-2001); главный специалист администратора судов ЮКО Комитета по судебному администрированию (2001-2003); главный специалист, начальник отдела организации деятельности судов администратора судов Астаны Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2003-2004); судья Лисаковского городского суда Костанайской области (2004-2010); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области (2010-2014); судья районного суда № 2 Алматинского района Астаны (2014-2018); член Высшего судебного совета (2020-2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

Награждена нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» ІІ степени.