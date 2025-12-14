14 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1990 году была создана Казахская академия сельскохозяйственных наук, являющаяся высшим научно-методическим и координационным центром агропромышленного комплекса Казахской ССР.

В 1992 году в Алматы состоялся первый Форум народов Казахстана. Не одно поколение казахстанцев создавало главное достояние — дружбу народов. Именно поэтому была предложена идея перевести форум на постоянную основу, создать новый общественный институт — Ассамблею согласия и единения народов Казахстана.

В 1997 году в Акмоле (Астана) состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий.

В 2009 году заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк официально открыл Генеральное консульство США в Алматы, первое в Центральной Азии. Сфера деятельности генконсульства включает в себя город Алматы, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую и Кызылординскую области.

В 2011 году в Астане Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева и Русский драматический театр имени М. Горького обрели статус академических.

Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева был основан в 1991 году. История создания Русского драматического театра имени М. Горького восходит к 1900 году.

В 2012 году в столице Республики Польша — Варшаве — был учрежден Казахстанско-польский совет сотрудничества и развития, деятельность которого направлена на формирование платформы партнерства между Казахстаном и Польшей, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

В 2012 году управляющая компания «Қазмедиа орталығы» официально стала полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (The Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU). Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз способствует развитию телерадиовещания в регионе, а также региональному и международному сотрудничеству между вещателями и продвигает коллективные интересы телерадиовещателей, ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию крупных спортивных мероприятий и организует показ по региону.

В 2016 году открылось одно из самых значимых сооружений республиканского значения — крупнейший в Центральной Азии мостовой переход через реку Иртыш.

Строительство моста является частью программы «Нұрлы жол» — транспортного коридора Центр — Восток. Общая протяженность мостового перехода составляет 12,3 км. Проезжая часть насчитывает четыре полосы, пропускная способность составит порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Новая дорога позволила сократить путь для транзитного транспорта более чем на 40 км и по времени — более чем на 20 минут.

В 2016 году в Астану впервые за свою политическую карьеру прибыл в Казахстан с официальным визитом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2017 году Халық Қаhарманы, летчик Дмитрий Родин, посадивший самолет с 116 пассажирами на борту без переднего шасси, был награжден почетным знаком «Патриот года». Почетным знаком «Патриот года» отмечаются казахстанцы, «проявившие особую доблесть, активную гражданскую позицию, кто своим ежедневным трудом и конкретными делами проявляют искренний патриотизм и любовь к Родине». Номинанты включены в «золотой список» патриотов страны.

В 2017 году комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) стал полноправным членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB).

Членство в IFSB является признанием того, что AFSA будет играть ведущую роль в развитии исламской финансовой индустрии в Евразии и позволяет стать частью авторитетной международной исламской организации с либеральными заинтересованными лицами, представляющими индустрию исламских финансовых услуг.

В 2018 году был получен первый космический снимок с казахстанского микроспутника KazSTSat. Пролетая над территорией Южной Америки, KazSTSat сделал снимок города Рио-Гранде, крупнейшего порта на юге Аргентины, с разрешением 17 метров.

В 2019 году член Союза художников СССР, Казахстана, член-корреспондент Академии художеств РК Дулат Коспанов передал 8 авторских работ в Кипрский музей современного искусства в г. Никосия. Среди них — картина «Абылай хан», монументальная по колориту работа, в точности передающая сложный характер великого хана, являющаяся одной из любимых работ автора.

Музей современного искусства Кипра имеет богатую коллекцию произведений художников из 14 тюркских государств. В частности, в нем выставлены работы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Гагаузии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Алтая, Тувы.

В 2019 году на страницах французского журнала L’Essentiel Des Relations Internationales было опубликовано первое интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 90 тысяч экземпляров стали доступны в киосках Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, а также франкоязычной Африки. Издатели журнала решение о посвящении выпуска нашей стране объясняют растущим интересом читателей, среди которых немало политических и экономических деятелей.

В 2020 году состоялось открытие первого Почетного консульства Казахстана в Республике Колумбия. В своем выступлении посол Казахстана в Бразилии К. Саржанов отметил, что открытие Почетного консульства является показателем политической воли двух государств по расширению двусторонней повестки дня, особенно в торговом, инвестиционном и гуманитарном направлениях, в том числе, в рамках Тихоокеанского альянса, в котором Казахстан в июле 2019 года получил статус наблюдателя.

В 2020 году в Пекине выпустили памятные конверты, посвященные двум юбилейным датам: 1150-летие со дня рождения Абу Наср аль-Фараби и 175-летие Абая Кунанбайулы.

На одном из конвертов изображен великий философ и ученый Абу Наср аль-Фараби, на другом — великий поэт и просветитель Абай Кунанбайулы. Автором изображений на конвертах стал китайский дипломат, художник Фэн Ишу.

В 2020 году были выпущены в оборот по всей Испании почтовые марки с изображением двух великих деятелей тюркского мира Абая Кунанбайулы и Узеира Гаджибейли, с образцами их творчества, а также отражающие культурные ценности и национальные музыкальные инструменты тюркского мира. Цель издания марок — ознакомить широкую международную аудиторию с творчеством выдающихся личностей Тюркского мира.

В 2021 году впервые на казахском языке был издан сборник сказок народов Казахстана для детей. В сборник вошли всего 114 народных сказок 25 крупных этносов Казахстана: корейского, немецкого, чечено-ингушского, еврейского, греческого, мордовского, литовского, польского и других. Книга состоит из двух томов (для детей 4-7 и 8-11 лет) с общим тиражом 4000 экземпляров (каждая часть по 2000 экземпляров).

В 2021 году в Венгрии была выпущена почтовая марка, на которой изображен логотип 30-летия независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

Первые юбилейные экземпляры будут переданы представителям Правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, а также местным коллекционерам — филателистам.

В 2022 году в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась конференция, посвященная государственному и общественному деятелю, этнографу Узбекали Джанибекову. Под его руководством были открыты десятки музеев. Узбекали Джанибеков оказал значительное влияние на становление музейного дела в Казахстане. Во время конференции представители творческой интеллигенции, акимата, бизнеса и молодежи обсудили значение национальной культуры в развитии современного общества. Для участников также была организована выставка, на которой были представлены книги из фонда Национальной библиотеки Республики Казахстан, ценные экспонаты фондов музеев из разных регионов Казахстана, рассказывающие о жизни и деятельности Узбекали Джанибекова. Благодаря Узбекали Джанибекову были сохранены и восстановлены уникальные памятники — мавзолеи Ходжи Ахмета Яссауи, Таджике, Карахана, Айша-биби, Ак-Уюк и Бабаджа-Хатун, а также Жаркентская мечеть и археологические памятники Отырара.

В 2023 году в Алматы состоялось вручение Национальной литературной премии «Айбоз». На конкурс поступило более 300 произведений, которые ранее нигде не публиковались. Конкурсанты оставались инкогнито для членов жюри. По итогам конкурса, в номинации «Лучшая драматургия» победило произведение поэта Исраила Сапарбая «Адам и Ева». Награда за «Лучшую прозу» забрал Куандык Туменбай. В номинации «Детская литература» лучшим признали Серика Асылбекулы. Всем победителям вручили сертификат на 5 миллионов тенге.

В 2024 году Астана стала первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 «Устойчивые города и сообщества — Показатели городских услуг и качества жизни». Сертификат, присвоенный на уровне «Silver», подтверждает, что столицу можно по праву считать одним из мировых лидеров в области устойчивого городского развития. Сертификация была проведена Всемирным советом по городским данным (WCCD) — единственным в мире органом по сертификации городов. Астана прошла тщательную оценку по 128 показателям, охватывающим 19 ключевых сфер, включая экономику, образование, здравоохранение, безопасность, транспорт и другие важные сферы.